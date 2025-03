Fujirebio Europe lança o ensaio de genotipagem INNO-LiPA® HCV 2.0, um auxílio eficiente para a terapia personalizada do HCV

A Fujirebio Europe anunciou hoje a disponibilidade* do ensaio de genotipagem INNO-LiPA HCV 2.0. O produto, anteriormente distribuído pela Siemens Healthcare Diagnostics Inc. sob o nome VERSANT HCV Genotype 2.0, é um ensaio de sonda de linha, para uso em diagnóstico in vitro in vitro, projetado para a detecção qualitativa e identificação do vírus da hepatite C (HCV) genótipos 1 a 6 e subtipos a e b do genótipo 1 em amostras de soro humano ou plasma EDTA. Informações adicionais sobre o subtipo estão disponíveis na maioria dos casos.

“Na Fujirebio, temos sido pioneiros em soluções de testes moleculares desde a década de 1990 com nossa plataforma LiPA de alta qualidade”, diz Christiaan De Wilde, CEO da Fujirebio Europe. “O histórico VERSANT HCV Genotype 2.0 Assay (LiPA) serviu como um auxílio eficiente para a terapia personalizada da hepatite C, e estamos muito satisfeitos em manter a disponibilidade do teste, agora oficialmente parte de nossa linha de produtos INNO-LiPA. Gostaríamos de estender nossa gratidão a todos os clientes do INNO-LiPA por sua contínua confiança".

Sobre o vírus da Hepatite C

O vírus da hepatite C é uma das principais causas de doença hepática crônica, cirrose e carcinoma hepatocelular (câncer primário do fígado), resultando em grandes preocupações de saúde pública global. A infecção por HCV é distribuída de forma desigual em todo o mundo, com variações na prevalência entre e dentro dos países.1

Globalmente, estima-se que 50 milhões de pessoas tenham infecção crônica pelo vírus da hepatite C, com cerca de 1,0 milhão de novas infecções ocorrendo por ano. A OMS estimou que, em 2022, aproximadamente 242.000 pessoas morreram de hepatite C, principalmente de cirrose e carcinoma hepatocelular. A detecção precoce e o tratamento podem prevenir sérios danos ao fígado e melhorar a saúde a longo prazo.2

Sobre o Ensaio de Genotipagem INNO-LiPA HCV 2.0

Os produtos de Genotipagem INNO-LiPA HCV 2.0 possuem marcação IVDR. Os produtos disponíveis* são:

Ensaio de Genotipagem INNO-LiPA HCV 2.0 <20T,CE> (Código do produto: 81547)

Amplificação INNO-LiPA HCV 2.0 <20T,CE> (Código do produto: 81548)

Controle INNO-LiPA HCV 2.0 <3T,CE> (Código do produto: 81549)

LiRAS® para LiPA HCV v4 (Código do produto: 15228)

O ensaio está disponível em um tamanho de 20T. O teste pode ser realizado de forma manual ou automatizada (no instrumento TENDIGO™ (Código do produto: 80412)) e não se destina a ser usado como um teste de triagem para HCV ou como um teste de diagnóstico para confirmar a presença de HCV.

Acesse www.fujirebio.com para mais informações sobre este produto.

*Entre em contato com a Fujirebio para obter mais informações sobre a disponibilidade local do teste.

Referências:

Guntipalli P, Pakala R, Kumari Gara S, Ahmed F, Bhatnagar A, Endaya Coronel MK, Razzack AA, Solimando AG, Thompson A, Andrews, K, Enebong Nya G, Ahmad S, Ranaldo R, Cozzolongo R, Shahini E. Worldwide prevalence, genotype distribution and management of hepatitis C. Acta Gastroenterol Belg. Out-Dez de 2021;84(4):637-656. doi: 10.51821/84.4.015. PMID: 34965046. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-c

