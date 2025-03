Malu Mesquita participa do Festival Foto em Pauta

A fotógrafa e empresária cultural Malu Mesquita apresenta suas obras na exposição “Retrato ou paisagem, o que molda o seu olhar?”, parte do Festival Foto em Pauta. O evento acontece em Tiradentes, Minas Gerais, com abertura no dia 20 de março, no Sobrado Aimorés.

A mostra reúne 14 retratos e 16 paisagens, trazendo uma reflexão sobre uma questão comum entre fotógrafos: “O que você prefere fotografar: retrato ou paisagem?”. Com base nesse tema, 18 fotógrafos*foram convidados a exibir imagens que representam seus olhares e estilos. O resultado é um mosaico diversificado de fotografias.

A curadoria da exposição é assinada por Renato Negrão, com produção da casa cultural O Jardim. O público também poderá participar de uma visita guiada no dia 29 de março, às 11h, com o curador e fotógrafos expositores.



Fotógrafos participantes

Ale Rodrigues, Ale Ruaro, Débora Ling, Eliane Band, Ely Urzulin, Federico Estol, Fernanda Fernandes, Giancarlo Ceccon, Malu Mesquita, Mauricio Paranhos, Máximo Hernandes, Paulo Henrique Cruz, Pedro dos Reis, Silvana LaCreta Ravena, Sandra Carrilo, Socorro Monteiro, Thiago Altran e Yáskara Vargas.

Serviço

Local: Sobrado Aimorés – Rua Direita, 159 – Centro, Tiradentes, MG

Abertura: 20 de março de 2024

Visita guiada: 29 de março, às 11h, com o curador e fotógrafos

Curadoria: Renato Negrão

Produção: O Jardim – Casa Cultural

Contato para imprensa

Assessoria de Imprensa: Cris Primi

Cel.: (11) 99664-8117

E-mail: crisprimi785@gmail.com

Website: https://www.instagram.com/malumesq/