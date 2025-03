PUMA se torna parceira oficial da Premier League

A empresa esportiva global PUMA assinou um contrato oficial com a Premier League (campeonato inglês), a liga de futebol mais assistida do mundo, como parte da estratégia de crescimento da empresa para a marca e para reforçar sua credibilidade em desempenho esportivo.

Global sports company PUMA has signed an official agreement with the Premier League, the most-watched football league globally, as part of the company’s strategy to elevate the brand and strengthen its sports performance credibility.

Esta colaboração histórica verá a PUMA como a fornecedora oficial de bolas da Premier League, que inclui o fornecimento de bolas para todas as partidas da Liga a partir do início da temporada 2025/26.

Por meio desta parceria, a PUMA pretende apoiar a Premier League em diversas iniciativas, desde programas de futebol comunitários, que incentivam os talentos de base, até campanhas de marketing de alto impacto e eventos como a Premier League Summer Series, que será realizada nos Estados Unidos em julho.

“O contrato com a Premier League, a liga de futebol mais assistida do mundo, é um importante passo na estratégia de crescimento da marca da PUMA”, disse o CEO da PUMA, Arne Freundt. “Estamos entusiasmados em levar a nossa tecnologia de desempenhoàessência dos jogos e estabelecer uma conexão com diversos fãs do mundo inteiro. Com a bola da PUMA no centro das atenções durante cada partida desta liga extraordinária, pretendemos criar momentos inesquecíveis para jogadores e fãs.”

A Premier League, transmitida para 900 milhões de residências em 189 países, oferece uma plataforma única de visibilidade e crescimento internacional. Com o grande alcance global da competição e o comprometimento da PUMA com o desempenho e a inovação, esta parceria está pronta para promover tanto o conhecimento da marca quanto o engajamento, proporcionando experiências exclusivas para fãs, atletas e comunidades.

A PUMA já tem uma grande participação na Premier League por meio da sua parceria oficial com o Manchester City, atual campeão da competição. Além disso, diversos jogadores de destaque da Premier League, como Jack Grealish (Manchester City), Kai Havertz (Arsenal), James Maddison (Tottenham Hotspur), Harry Maguire (Manchester United), Jordan Pickford (Everton) e Marc Cucurella (Chelsea), fazem parte da crescente lista de atletas de elite da PUMA.

Richard Masters, diretor-executivo da Premier League, acrescentou: “Estamos muito felizes em dar as boas-vindasàPUMA como fornecedora oficial de bolas da Premier League. A PUMA tem uma longa história de envolvimento com o futebol ao longo de muitos anos e estamos entusiasmados para ver a nova bola ser utilizada em todas as nossas partidas a partir deste verão.

“Seu alcance global e comprometimento com a excelência estão alinhados aos nossos valores. Estamos entusiasmados para trabalhar juntos em uma série de projetos que possam incentivar o trabalho extraordinário realizado nas comunidades e inspirar fãs do mundo inteiro.”

PUMA

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, vestuário e acessórios. Por mais de 75 anos, a PUMA tem impulsionado incansavelmente o esporte e a cultura, criando produtos com velocidade para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como o futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e automobilismo. Ela colabora com designers e marcas renomados para trazer influências esportivasàcultura de rua eàmoda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd.

