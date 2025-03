Afya e Laerdal criam programa inédito de Simulação em Saúde

A Afya, hub de educação e soluções para a prática médica do Brasil, apresenta o Programa de Fellowship em Simulação em Saúde. Desenvolvido em parceria com a Laerdal Medical, empresa global de soluções educacionais para simulação, o programa tem como objetivo qualificar médicos e enfermeiros sobre as mais avançadas práticas de simulação, oferecendo formação prática e teórica em ambientes educacionais tecnológicos.



A simulação em saúde é uma metodologia que recria cenários clínicos reais em ambientes controlados, permitindo que profissionais e estudantes desenvolvam habilidades técnicas, cognitivas e comportamentais sem expor pacientes a riscos. Com essa abordagem, o programa busca promover um aprendizado efetivo, preparando os profissionais para os desafios do cotidiano clínico.



A iniciativa é realizada em escolas de medicina da Afya acreditadas pela Society for Simulation in Healthcare (SSH): a Unigranrio Barra–RJ, Afya Faculdade de Ciências Médicas de Palmas–TO e o UNIPTAN (São João del-Rei/MG). Essas instituições contam com centros de simulação reconhecidos no formato multi-site pela SSH. Isso significa que operam sob a mesma governança e seguem as mesmas políticas em simulação.

“Estamos qualificando especialistas em simulação em saúde, que é uma ferramenta de segurança importantíssima para aqueles que se formam e, principalmente, para os pacientes no dia a dia da prática de medicina”, destaca o professor Itamar Magalhães Gonçalves, diretor-executivo de medicina da Afya. “É um marco na formação médica e uma oportunidade para construir um modelo de saúde mais sustentável e seguro”.

Durante um ano, os participantes selecionados por edital receberão bolsas de R$ 5.000,00 e terão acesso a uma formação abrangente, que combina mentoria especializada, permitindo aos fellows acompanharem diretamente o coordenador do centro de simulação e a equipe no cotidiano das unidades.

“Essa imersão inclui supervisão e orientação nas práticas mais atualizadas do mercado e atividades teóricas, como palestras interativas e projetos de pesquisa”, explica Gonçalves.

Reconhecimento internacional

O Centro de Simulação em Saúde da Afya Faculdade de Ciências Médicas de Palmas recebeu uma acreditação tripla, com reconhecimentos da Sociedade Brasileira de Simulação em Saúde (SOBRASSIM), da Sociedade Chilena de Simulação Clínica e Segurança do Paciente (SOCHISIM) e da Society for Simulation in Healthcare (SSH).



“Esse marco reflete o compromisso da Afya com a excelência na educação médica e no uso de simulação clínica como ferramenta de aprendizado. Adotamos padrões globais e a instituição tem contribuído para a evolução, inovação e qualidade no ensino, e na prática da medicina na América Latina”, explica Gonçalves.

