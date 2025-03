Inscrições on-line para Simpósio sobre probióticos terminam dia 23

Pesquisadores e estudantes interessados em participar do Yakult International Symposia on Beneficial Microbes – Fundamental Science and Innovative Applications (YIS) têm até dia 23 de março para fazer a inscrição on-line. Com grandes nomes da pesquisa científica na área de Microbiologia e Tecnologia em Alimentos confirmados, o evento será realizado nos dias 27 e 28 de março no Wyndham São Paulo Ibirapuera Convention Plaza, em São Paulo.

O Simpósio Internacional organizado pela Yakult do Brasil, em parceria com o International Scientific Conference on Probiotics, Prebiotics, Gut Microbiota and Health (IPC) e a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (FCF-USP), vai compartilhar as mais recentes descobertas científicas sobre a ciência dos probióticos, abrangendo aspectos de produção e aplicação em alimentação humana e animal, agricultura e medicina.

Nos dois dias do evento científico, pesquisadores brasileiros e estrangeiros de diferentes instituições de ensino e pesquisa apresentarão estudos envolvendo probióticos, prebióticos, simbióticos e microbiota intestinal. “O Brasil é um importante player nas pesquisas com probióticos e este evento vai permitir que esses cientistas se reúnam com outros expoentes da área para apresentar e conhecer as últimas descobertas sobre a ciência dos probióticos”, pontua o presidente do Comitê Científico do YIS, Prof. Dr. Svetoslav Dimitrov Todorov.

Docente e pesquisador do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, o professor vai apresentar uma aula sobre o tema ‘Safety evaluations, an essential step in validation of bacteriocin-producinglactic acid bacteria in biotechnological processes’ (Avaliações de segurança, uma etapa essencial na validação de bactérias láticas produtoras de bacteriocina em processos biotecnológicos).

A programação científica envolve outros temas a serem abordados por cientistas brasileiros, como efeitos e segurança no consumo de probióticos para os processos inflamatórios intestinais; análise genômica de probióticos e seus benefícios para a saúde; aplicações inovadoras de bactérias probióticas em alimentos fermentados; segurança do consumo de probióticos e efeitos dos simbióticos em idosos com diabetes mellitus tipo 2; e a ação de probióticos na performance esportiva de atletas de alto desempenho, dentre outros. A área regulatória e a posição do Brasil no mercado de probióticos também serão abordadas.

Dentre os nomes internacionais confirmados estão os cientistas Tatsuichiro Shima e Kana Yahagi, do Instituto Central Yakult, de Tóquio. O Dr. Tatsuichiro Shima vai apresentar o estudo ‘Characteristics of gut microbiome, organic acid profiles and viral antibody indexes of healthy Japanese with live Lacticaseibacillus detected in stool’ (Características do microbioma intestinal, perfis de ácidos orgânicos e índices de anticorpos virais de japoneses saudáveis com Lacticaseibacillus vivo detectado nas fezes), enquanto a Dra. Kana Yahagi apresentará o tema ‘Gut microbiota development and short-chain fatty acid composition in early life’ (Desenvolvimento da microbiota intestinal e composição de ácidos graxos de cadeia curta no início da vida).

Além das aulas, haverá uma sessão de pôsteres com prêmio para a melhor apresentação. O Yakult Award for Young Scientist Best Poster Presentation, concedido pela Yakult do Brasil, será destinado a jovens cientistas e incluirá um prêmio em espécie e um certificado. Já os vencedores de Melhor pôster IPC (International Probiotic Conference) Europe e Melhor pôster CISAS (Centre for Research and Development in Agrifood Systems and Sustainability) Portugal receberão certificados da premiação.

O presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto, afirma que a realização deste simpósio no Brasil, em parceria com o IPC e a FCF-USP, reforça o compromisso da Yakult com a disseminação dos benefícios dos microrganismos probióticos. “Nosso objetivo também é criar oportunidades para que os pesquisadores brasileiros construam uma rede e troquem informações com os principais pesquisadores do mundo sobre as últimas descobertas em relação a esses microrganismos benéficos”, ressalta. O YIS será totalmente em inglês, sem tradução simultânea. Todas as informações estão disponíveis no site https://yakultsymposiumbrazil.com.br/.

Serviço

Data: 27 e 28 de março de 2025

Local: Wyndham São Paulo Ibirapuera Convention Plaza

Av. Ibirapuera, 2927 – Indianópolis – São Paulo – Brasil

Sobre a Yakult

Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 40 milhões de consumidores no mundo. A filial brasileira completa 57 anos em 2025. Para outras informações, basta acessar o site: www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial, Instagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.

Website: https://www.yakult.com.br