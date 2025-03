João Pessoa avança no turismo e impulsiona setor imobiliário

João Pessoa, reconhecida por suas praias de águas mornas, patrimônio histórico e clima acolhedor, tem se destacado como um dos principais destinos turísticos do Nordeste, segundo o Ministério do Turismo. Esse cenário atrai um fluxo contínuo de visitantes, impulsionando o setor imobiliário local, que vem apresentando uma expansão acelerada. Dados do Censo do IBGE indicam que a população da capital paraibana cresceu 15,3% em 2022, evidenciando a atratividade do município para novos residentes e investidores, conforme o Valor Econômico. Adicionalmente, publicações mensais como as do My Side Guia de imóveis apontam que o valor do metro quadrado na região tem se mantido atrativo, girando em torno de R$ 7.183,00, o que reforça o potencial de valorização dos imóveis. É claro que quando falamos de imóveis de alto padrão, João Pessoa tem média de preços superiores a R$ 10.000,00.

Nesse contexto, projetos arquitetônicos vêm ganhando destaque. As iniciativas das incorporadoras que aliam a expertise de arquitetos locais à colaboração de estúdios internacionais, como o Pininfarina, têm promovido a implementação de soluções que combinam estética contemporânea e biofilia. "Essa nova arquitetura que integra a natureza aos espaços construídos, propicia ambientes mais sustentáveis e voltados ao bem-estar, contribuindo para um desenvolvimento urbano harmônico" afirmou Pedro Cesar, diretor da Eco Construtora.

Além das incorporadoras, outro setor que precisou se reinventar foram as imobiliárias e os corretores. Com uma clientela cada vez mais exigente – composta por indivíduos de diferentes gerações e que se comunicam em múltiplos idiomas –, o mercado foi forçado a evoluir para atender as novas demandas de um público de alto padrão. Segundo Frank Ramalho, CEO da TAGHaus Imobiliária, "a evolução do setor demandou investimentos robustos em tecnologia e na capacitação de profissionais, fatores essenciais para manter a competitividade". Dessa forma, a empresa passou a incorporar um modelo de gestão que integra inteligência humana, artificial e de mercado, promovendo adaptação frente às transformações do cenário imobiliário atual.

A convergência entre o crescimento turístico e o boom imobiliário em João Pessoa tem criado um ambiente favorável para novos investimentos e oportunidades de negócio. De acordo com a PBTUR a capital paraibana alcançou a 10ª posição entre os destinos mais procurados para o Carnaval de 2025, evidenciando o aumento do interesse turístico pela cidade. Esse incremento no turismo tem impulsionado o mercado imobiliário local.



"A adoção de projetos que integram biofilia e inovação, especialmente aqueles que harmonizam o ambiente urbano com o natural, tem sido fundamental para ampliar a relevância de João Pessoa nos cenários nacional e internacional", afirma a Arquiteta Paraibana Maiara Amorim.

Iniciativas de desenvolvimento sustentável, respaldadas por investimentos contínuos em tecnologia e capacitação, refletem uma trajetória de crescimento estruturado para a capital paraibana, que continua a atrair investidores e a fortalecer sua posição no mercado imobiliário.?

