Número de academias no Brasil quase triplica em 10 anos

Nos últimos anos, o mercado de academias de saúde e centros de treinamento tem experimentado um crescimento expressivo no Brasil, consolidando-se como um dos setores mais promissores da economia.



Dados do Panorama Setorial Fitness Brasil 2024, elaborado pela Fitness Brasil em parceria com a EY e a Armatore Market + Science, apontam que o número de centros de atividades físicas cresceu quase três vezes em uma década, passando de 19.266 estabelecimentos em 2014 para 56.833 em 2024.



Para Roberto Rautenberg (Betão), idealizador e fundador da Ironberg, centro de treinamento focado em musculação de alta performance, o avanço do setor fitness no Brasil tem sido impulsionado por diversos fatores, principalmente com a crescente conscientização sobre a importância da saúde e do bem-estar e da busca por qualidade de vida, especialmente após a pandemia. “O aumento da preocupação com a longevidade está moldando esse mercado”.



“Além disso, a evolução das academias, com a oferta de espaços especializados e serviços premium, como treinamentos personalizados e ambientes exclusivos, também tem contribuído para essa expansão. Outro fator relevante é o aumento do poder aquisitivo, especialmente em grandes centros urbanos, onde consumidores estão dispostos a investir mais em experiências diferenciadas e de alta performance”, acrescenta o empresário.



O crescimento desse modelo de academia no Brasil reflete uma tendência global. A demanda por espaços que combinam infraestrutura de ponta, acompanhamento especializado e um ambiente motivador tem levado ao surgimento de novos empreendimentos no setor. Um levantamento da Mordor Intelligence estima que o mercado de academias de saúde e fitness tenha registrado US$ 98,14 bilhões em 2023. O estudo prevê ainda que o setor possa atingir US$ 172,95 bilhões até 2028.

Piter Demétrio, CEO da Ironberg, afirma que o mercado global está claramente se afastando dos modelos de academias de baixo custo em favor de experiências diferenciadas, e que as marcas que combinam tecnologia, comodidade e serviços complementares terão um papel crucial nesse crescimento.



“Para atender a essa alta demanda, o setor fitness precisa apostar em inovação e personalização. A oferta de treinamentos especializados, como programas de longevidade e personal training, estará em alta. Além disso, as academias devem investir em infraestrutura de ponta, criando ambientes motivadores e exclusivos”, avalia.



Com um mercado em constante evolução, as academias brasileiras têm a oportunidade de se consolidar como referência global em inovação e qualidade. No entanto, desafios como a alta competitividade e a necessidade de adaptação às novas demandas do consumidor exigem estratégias bem definidas e investimentos contínuos.



“Algumas academias estão apostando em grandes centros de treinamento, que funcionam como verdadeiros hubs de saúde e bem-estar, incorporando serviços adicionais como espaços de recuperação, consultorias de nutrição e até mesmo serviços estéticos”, pontua o empresário.



Ironberg investe R$ 40 milhões em nova unidade



Fundada em 2020, a Ironberg conta atualmente com unidades em cidades estratégicas, como São Paulo, Santos, São Caetano, Maringá e Florianópolis. Recentemente, a marca inaugurou uma das maiores academias do mundo, em Alphaville, São Paulo, com 32 mil m² e um investimento de R$ 40 milhões.



“A nova unidade oferece um verdadeiro complexo, com uma estrutura e serviços premium, como heliponto, salão de beleza e até farmácia. O objetivo é que o local seja reconhecido como um hub de saúde e bem-estar”, revela a head de marketing da Ironberg, Norma David.



A marca também já tem novas unidades em desenvolvimento e com previsão de lançamento, sendo uma delas em Fortaleza. “O mercado fitness brasileiro, que movimenta mais de R$ 20 bilhões por ano, continua em ascensão e a Ironberg quer se posicionar para aproveitar esse crescimento, buscando oferecer serviços de alta qualidade a um público cada vez mais exigente”, finaliza David.



