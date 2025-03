SISQUAL® WFM participa do SMART MARKET ABRAS 2025

A SISQUAL® WFM, empresa que atua com soluções de Workforce Management (gerenciamento da força de trabalho), marca presença na edição 2025 do SMART MARKET ABRAS, que ocorre nos dias 14 e 15 de abril, em São Paulo (SP). A participação busca reforçar o compromisso da marca com a eficiência operacional e a produtividade no setor.

O encontro é considerado um dos principais eventos voltados para gestão e alta performance no setor supermercadista da América Latina. O evento, organizado pela Associação Brasileira de Supermercados, reúne os maiores players do varejo e oferece uma plataforma estratégica para discutir inovações, tendências e desafios do mercado.

Para José Pedro Fernandes, vice-presidente da SISQUAL® WFM, a participação no SMART MARKET ABRAS é uma oportunidade para consolidar a presença da empresa no mercado e compartilhar boas práticas. Um dos principais objetivos da empresa é destacar a importância do uso de ferramentas de Gestão de Força de Trabalho no setor supermercadista.

“O evento permite à SISQUAL® WFM apresentar inovações que podem ajudar as empresas a alcançarem maior eficiência na gestão de equipes e, consequentemente, oferecer uma melhor experiência ao consumidor final. Queremos mostrar como essas soluções ajudam as empresas a se tornarem mais competitivas, especialmente no Brasil, onde a dinâmica da legislação trabalhista e os desafios de mão de obra exigem soluções eficientes e inovadoras”, explica Fernandes.

A SISQUAL® WFM foi fundada em 1992, no Porto (Portugal), com o objetivo de oferecer soluções inovadoras e eficazes na gestão da força de trabalho (WFM). Recentemente, a companhia foi escolhida pela empresa alemã Grupo Metro AG, que é uma das maiores supermercadistas do mundo. A SISQUAL® WFM também está listada como referência na Gartner como uma das empresas que se dedica a desenvolver este tipo de software no mundo.

Inovações em destaque

Durante o evento, a SISQUAL® WFM apresentará soluções que utilizam Inteligência Artificial (IA) para análises preditivas, permitindo que as empresas antecipem necessidades de recursos com base em dados históricos.

Além disso, a empresa destacará a geração automática de escalas, que leva em conta a distribuição ideal de recursos, buscando aumentar a produtividade e melhorar a qualidade de vida dos colaboradores. “Essas inovações não só tem como objetivo otimizar a operação, mas também impactar positivamente a experiência do cliente final”, afirma o vice-presidente da companhia.

Ações interativas e engajamento

A SISQUAL® WFM preparou uma ação interativa especial para o evento: o WFM Timeline Game. “De forma lúdica, apresentaremos como a geração automática de escalas de trabalho pode aumentar a produtividade e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade de vida dos colaboradores”, comenta Fernandes.

Segundo ele, a atividade promete engajar os participantes e demonstrar, na prática, as funcionalidades das soluções da empresa.

Fortalecendo relacionamentos

O SMART MARKET ABRAS também é uma oportunidade para a SISQUAL® WFM fortalecer seu relacionamento com clientes e prospects, diz Fernandes. “O evento nos permite estreitar laços com nossos clientes atuais e apresentar nossas soluções a empresas que buscam aumentar a eficiência operacional”, afirma.

A SISQUAL® WFM já mantém parcerias consolidadas com associações como a Associação Mineira de Supermercados (AMIS) e a Associação Paulista de Supermercados (APAS).

Para mais informações, basta acessar: http://www.sisqualwfm.com