Perficient apresentará experiências digitais baseadas em IA e a experiência do Marketo Engage no Adobe Summit

A Perficient, principal consultoria digital global que transforma as maiores empresas e marcas do mundo, anunciou hoje que demonstrará sua experiência em experiência digital de ponta a ponta no Adobe Summit 2025, que acontecerá de 17 a 20 de março em Las Vegas. A Perficient também será coanfitriã do nono Women in Digital Breakfast anual, o evento mais antigo do Summit.

À medida que mais empresas priorizam experiências digitais personalizadas para atender às expectativas dos clientes, elas também precisam entender como manter e aproveitar com eficiência os dados que coletam para aprimorar suas estratégias de marketing digital. A experiência da Perficient com o Adobe Experience Cloud e o Marketo Engage oferece às empresas soluções de automação para otimizar suas operações de marketing e envolver os clientes em cada estágio da jornada de compra.

Durante o Adobe Summit, a Perficient fará uma apresentação com um líder global em tecnologia sem fio, compartilhando como eles desenvolveram estratégias avançadas do Marketo Engage para manter a higiene dos dados usando campanhas executáveis. Na quinta-feira, 20 de março, às 13h PT (17h, horário de Brasília), a sessão “Marketo Engage Data Hygiene Strategies” demonstrará como a Perficient e o provedor de tecnologia sem fio melhoraram a qualidade dos dados e as operações de marketing usando o Marketo Engage.

“A Perficient foi a primeira no mundo a alcançar uma especialização em Marketo Engage, e nossa sessão no Summit será uma grande demonstração do valor que a plataforma oferece”, disse Santhosh Nair, vice-presidente sênior da Perficient. “Temos um histórico comprovado na criação de soluções abrangentes e de ponta a ponta na plataforma Adobe, permitindo que nossos clientes se envolvam de forma mais inteligente e criem conexões mais profundas com seus consumidores. Estamos entusiasmados por retornar ao Summit e compartilhar nossa experiência no uso da tecnologia da Adobe para ajudar nossos clientes a alcançar seus objetivos”.

Conecte-se com os Especialistas em Adobe da Perficient no Summit

Além de sua apresentação para clientes, a Perficient organizará vários eventos de networking e sessões de aprendizado no Adobe Summit, incluindo o Women in Digital Breakfast na terça-feira, 18 de março, às 7h PT (11h BRT/horário de Brasília). Coorganizado pela Perficient e pela Adobe, o evento contará com um painel de líderes femininas influentes e promoverá uma conversa sobre crescimento pessoal e estratégias para causar impacto no cenário digital atual.

Outros eventos da Perficient incluem:

AI-Enabled, Consumer-Centric Find Care Experiences – Esta sessão com almoço acontecerá na terça-feira, 18 de março, às 11h30 PT (15h30, horário de Brasília) e discutirá como as experiências digitais com IA da Perficient estão ajudando prestadores de saúde a oferecer acesso facilitado aos cuidados médicos.

Make Marketing Data and Your CDP Work for You – Junte-seàPerficient para um café da manhã na quarta-feira, 19 de março, às 8h PT (12h, horário de Brasília) e descubra como a Adobe Real-Time Customer Data Platform pode organizar dados para atingir os objetivos de experiência do cliente.

Beyond GenStudio: Crafting a Modern Content Supply Chain Vision – Saiba como uma visão estratégica com o GenStudio pode modernizar as cadeias de fornecimento de conteúdo durante uma sessão com almoço na quarta-feira, 19 de março, às 11h45 PT (15h45, horário de Brasília).

Os especialistas em assuntos da Adobe da Perficient também estarão disponíveis no estande n.º 1189 para discutir como a Perficient está ajudando as empresas a criar experiências digitais emocionantes com a tecnologia da Adobe. Em nome de cada visitante do estande, a Perficient fará uma doação para a Girls Who Code, uma organização internacional sem fins lucrativos comprometida em apoiar e aumentar o número de mulheres na área de ciência da computação.

Parceira Adobe Platinum Partner, a Perficient fornece soluções digitais integradas e de ponta a ponta na plataforma Adobe, que atendem aos desafios cada vez mais complexos e em constante mudança que as empresas enfrentam. Com mais de 20 anos de experiência e seis especializações da Adobe, a Perficient combina a imaginação estratégica de uma agência com um nível profundo de conhecimento da Adobe e perspicácia técnica para oferecer experiências excepcionais aos clientes.

Sobre a Perficient

A Perficient é a principal consultoria digital global. Nossos estrategistas, designers, tecnólogos e engenheiros capacitam as maiores empresas e marcas do mundo a impulsionar seus negócios com ousadia e alcançar resultados concretos por meio da tecnologia. Superamos limites, somos incansáveis na busca por resultados e moldamos o futuro ao lado de nossos clientes. Para saber mais, visite www.perficient.com.

