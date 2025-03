Plataformas de emprego buscam simplificação aos candidatos

Portais de emprego vêm ganhando relevância no mercado de trabalho brasileiro, impulsionados pela transformação digital e pela crescente demanda por processos seletivos mais transparentes e eficientes.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que a taxa de desemprego alcançou 6,2% no último trimestre de 2024, segundo dados disponíveis no site do IBGE, o que ressalta a importância de mecanismos que conectem candidatos a oportunidades de forma eficaz.

A digitalização dos recrutamentos tem se destacado com o uso de plataformas que combinam análises comportamentais, IA e interfaces intuitivas, que sejam aptas a promover um caminho menos estressante para as pessoas em busca de emprego no Brasil.

Um representante dessa tendência da nova geração de portais de emprego é a Candidata.AI que reuniu os elementos de tecnologia e o conceito ter como foco as necessidades dos candidatos.

Estudo da Carrerarc mostra que 72% dos candidatos estão dispostos a compartilhar experiências ruins on-line diretamente com alguém da sua rede de relacionamento.

Matheus Gomes, líder de produto da Plataforma Recrutei, destaca, sobre o tema: “Os portais de emprego têm desempenhado um papel transformador ao oferecer uma experiência digital que integra tecnologia e usabilidade, permitindo que os candidatos se conectem de forma mais eficiente com oportunidades alinhadas ao seu perfil”.

Já candidatos a vagas em todo Brasil, também são afetados diretamente.

Amanda Oliveira, 21 anos, de Belo Horizonte, compartilha sua experiência: “Como jovem profissional em início de carreira, pude notar que os portais de emprego oferecem não apenas acesso a vagas, mas também informações relevantes que me ajudam a entender melhor o perfil que o mercado busca. Essa transparência me preparou para entrevistas e contribuiu para o meu desenvolvimento profissional”.

Em paralelo, José Fernandes, 42 anos, de Manaus, ressalta a importância da modernização dos processos seletivos: “Após anos atuando no mercado, percebi que a digitalização dos processos facilita o acesso à informação e torna o contato com as oportunidades mais direto. A experiência em plataformas modernas permite que eu me sinta respeitado e informado, mesmo em uma fase de transição de carreira”.

Matheus Gomes complementa a discussão ao afirmar: “a adoção de recursos que combinam análises comportamentais e interfaces intuitivas tem contribuído para a transparência e a eficácia dos processos seletivos. O avanço da inteligência Artificial também tem se mostrado como oportunidade para melhora da experiência dos candidatos, e portais de emprego tem percebido essa necessidade e tendência que antes era emergente, agora enfim se consolidando”.



Quando perguntado sobre como analisa o avanço das tendências de valorização da experiência de candidatos, Gomes finaliza:

“A convergência entre a evolução dos portais de emprego e a valorização da experiência do candidato reflete uma tendência que vem promovendo uma modernização que beneficia tanto profissionais quanto recrutadores e é preciso que o candidato brasileiro se atente a esses movimentos para encurtar os desafios na hora de encontrar emprego, enquanto existirem dificuldades dos candidatos em recolocarem-se profissionalmente, acredito que essa tendência geral continuará existindo.”

Website: http://www.candidataai.com.br