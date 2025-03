Telemarketing impulsiona mulheres e reforça compromisso com a equidade de gênero

No mês da mulher, o setor de telemarketing celebra a força feminina, destacando o protagonismo das mulheres que impulsionam esse segmento essencial da economia brasileira. Segundo a pesquisa Sociodemográfica e Censo Sintelmark 2024 em parceria com a Fairjob, com 65% da força de trabalho composta por mulheres e 71% dos cargos de supervisão ocupados por elas, o telemarketing se consolida como um dos mercados mais inclusivos e promissores para a ascensão profissional feminina.

"Mais do que estatísticas, essas profissionais são responsáveis por construir relações de confiança com os clientes, garantindo qualidade no atendimento e fortalecendo a reputação das marcas. O setor não apenas oferece oportunidades de entrada no mercado de trabalho, mas também possibilita crescimento e independência financeira, promovendo trajetórias de ascensão para cargos estratégicos dentro das empresas. Além disso, a flexibilidade característica do telemarketing permite que muitas mulheres conciliem suas carreiras com responsabilidades pessoais e familiares, contribuindo para um ambiente de trabalho mais equitativo e sustentável. Empresas do setor vêm ampliando suas políticas de inclusão, reforçando o compromisso com a equidade de gênero e criando espaços onde o talento feminino é valorizado", destaca Luis Crem, presidente do Sintelmark.

Segundo Luis Crem, "o mês da mulher é uma oportunidade de reconhecer e valorizar o papel essencial das mulheres no telemarketing. Elas não apenas ocupam a maioria dos postos de trabalho, mas também lideram equipes e impulsionam a inovação no setor. Nosso compromisso é seguir promovendo um ambiente mais justo, com cada vez mais oportunidades para todas".

O futuro do telemarketing passa por um compromisso contínuo com a diversidade e a igualdade de oportunidades. Iniciativas voltadas para o fortalecimento da liderança feminina e a implementação de políticas inclusivas são fundamentais para consolidar um mercado ainda mais forte e inovador. Essas ações estão alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, especialmente no que se refere à igualdade de gênero (ODS 5), trabalho decente e crescimento econômico (ODS 8) e redução das desigualdades (ODS 10).

"Neste mês da mulher, o Sintelmark reconhece e celebra o talento, a dedicação e o impacto das mulheres no setor de telemarketing. O trabalho diário de cada uma delas, faz a diferença, inspirando novas gerações e contribuindo para um ambiente profissional mais humano e dinâmico", destaca Luis Crem.

