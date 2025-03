Cocamar publica Relatório de Sustentabilidade 2024

A Cocamar Cooperativa Agroindustrial está entre as primeiras organizações brasileiras a publicar, e pelo terceiro ano consecutivo, um relatório que enumera as principais ações de ESG (Ambiental, Social e Governança, na tradução literal).

O conteúdo referente ao ano de 2024 é apresentado de acordo com temas materiais, entre os quais relacionamento e apoio ao cooperado, inovação, tecnologia, adaptação e resiliência às mudanças climáticas, interesse pela comunidade e capital humano.

Mudanças climáticas

No que se refere ao enfrentamento às mudanças climáticas, a Cocamar, que tem sua sede em Maringá (PR), aderiu em 2024 ao Programa Brasileiro GHG Protocol, de práticas de gestão ambiental.

Desenvolvido em parceria com a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e o Ministério do Meio Ambiente, o GHG Protocol registra e publica inventários de Emissões de Gases de Efeito Estufa e oferece acesso a padrões internacionais na contabilização dessas emissões. A Cocamar obteve o Selo Prata, indicativo de que os dados são auditáveis.

Inovação

A cooperativa integrou em 2024 a lista das 100 Empresas Mais Inovadoras do País, no ranking elaborado pela IT Mídia.

Foi, também, uma das vencedoras da edição do Prêmio Empresa Inovadora 2024, promovido durante o Connect Week Summit em Curitiba, nas dimensões Aprendizado Organizacional, Cultura e Práticas de Inovação.

A Cocamar obteve, ainda, a 2ª colocação na categoria Inovação do Prêmio SomosCoop, promovido pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB).

A cooperativa recebeu o Selo Sesi ODS 2024, Selo ODS Ouro, Selo Mais Integridade concedido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Empresa com Melhor Gestão (premiação promovida pela Deloitte). E se posicionou entre as três melhores cooperativas no ranking da Revista Globo Rural, foi eleita entre as melhores empresas para trabalhar, conforme levantamento realizado pela Great Place to Work (GPTW) e mereceu distinções das Revistas Amanhã e Exame e do jornal Valor Econômico.

Apoio a pequenos produtores

Mais de 70% dos 20 mil cooperados que integram o quadro social são de pequeno porte e dependem do apoio técnico, comercial e logístico oferecido pela Cocamar.

Com suas operações, a cooperativa está presente em mais de uma centena de municípios distribuídos por cinco estados.

Sustentável

“Com seu histórico de inovações, a Cocamar tem avançado no compromisso de se tornar uma organização cada vez mais sustentável. Para isso, norteada pelos princípios ESG, desenvolve uma série de programas que a distinguem pela sua governança e o comprometimento com o meio onde está inserida”, ressalta no editorial do relatório o presidente executivo Divanir Higino.

A Cocamar é participante do Pacto Global para a Sustentabilidade da Organização das Nações Unidas (ONU) e o relatório foi elaborado de acordo com as normas Global Reporting Initiative (GRI), indicadores de sustentabilidade adotadas por organizações de todo o mundo.

