Barbearias investem na saúde capilar e aumentam faturamento

A preocupação com a saúde dos cabelos hoje é um assunto relevante na sociedade, ainda mais pelo aumento do acesso à informação e pela busca por cuidados mais especializados. E essa preocupação se reflete no mercado de produtos capilares, que tem apresentado um crescimento expressivo. Segundo dados da Abre Org, em 2023, o Brasil se tornou o terceiro maior mercado global de cuidados capilares, registrando um faturamento de R$ 28,2 bilhões, um aumento de 11,9% em relação ao ano anterior.

Diante desse cenário, a tricologia – ciência que estuda os cabelos e o couro cabeludo – vem ganhando cada vez mais destaque, não apenas entre dermatologistas, mas também no setor de beleza. Profissionais da área, como barbeiros e cabeleireiros, têm buscado aprimorar seus conhecimentos para oferecer serviços mais completos e eficazes.

Para Ivan Ricardo da Silva, barbeiro há nove anos, a atenção à saúde capilar é essencial para garantir um resultado final de qualidade nos cortes e tratamentos masculinos. Segundo ele, muitos clientes chegam à barbearia preocupados com oleosidade excessiva, ressecamento dos fios e dificuldade em manter um corte estilizado por muito tempo.

"Observar o tipo de cabelo e a saúde do couro cabeludo é parte fundamental do atendimento. Um corte bem-feito começa com a compreensão das condições do cabelo do cliente. Se o fio está fraco ou quebradiço, precisamos adaptar o estilo e até sugerir cuidados específicos", explica Ivan.



Para Ivan, o conhecimento sobre tricologia dentro das barbearias tem ido muito além do simples corte – os profissionais agora orientam os clientes na escolha de produtos adequados, recomendam shampoos específicos e sugerem rotinas de hidratação e nutrição capilar para manter os fios saudáveis.

"Hoje, os homens não querem apenas um bom corte de cabelo ou uma barba alinhada, eles querem saber como manter a saúde dos fios no dia a dia. Isso envolve desde a escolha de um bom shampoo até hábitos que ajudam a evitar quedas e ressecamento", comenta.

Ainda de acordo com o profissional, com a crescente demanda por serviços especializados e um público cada vez mais atento à saúde capilar, o conhecimento sobre tricologia e cuidados personalizados se tornou um diferencial importante no setor da beleza masculina.

“A ciência dos cabelos não é mais restrita aos consultórios dermatológicos, mas faz parte do dia a dia de barbearias que buscam oferecer um serviço completo, atualizado e focado no bem-estar do cliente. Seja por meio da escolha dos produtos certos, do aprimoramento das técnicas de corte ou da personalização do atendimento, o cuidado com a saúde capilar se tornou um pilar fundamental para o sucesso dos profissionais da área”, finaliza.