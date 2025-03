Netmore e Zenze fazem parceria para implantar redes LoRaWAN ® para monitoramento de cargas e ativos em portos e terminais no mundo inteiro

O Netmore Group, uma das principais operadoras globais de redes IoT, anunciou hoje uma parceria com a Zenze, fornecedora de soluções de visibilidade e gerenciamento da cadeia de suprimentos, para oferecer infraestrutura sem fio de baixo custo para aplicativos de rastreamento e monitoramento de cargas em portos, terminais, centros de distribuição, armazéns e locais de proprietários de cargas no mundo inteiro.

Alimentada pela infraestrutura de rede IoT gerenciada da Netmore, a Zenze oferece redes LoRaWAN locais e personalizadas, juntamente com serviços de dados para o rastreamento de cargas refrigeradas, cargas secas e outros tipos de contêineres e ativos comumente encontrados em locais de logística.

Na fase atual da parceria, as empresas estão concentradas na implantação de redes LoRaWAN em colaboração com portos e terminais que participam da Cargo Visibility Network (CVN) – uma infraestrutura de rede exclusiva projetada especificamente para a prestação de serviços de visibilidade de carga. As fases seguintes da parceria apresentarão um ecossistema abrangente de dispositivos e sensores otimizados para operação na rede Netmore. Esses dispositivos de baixo custo e ecologicamente corretos para localização em tempo real, monitoramento de condições, vigilância e monitoramento de segurança interromperão a dinâmica de preços da logística portuária, tornando a IoT mais econômica, acessível e sustentável.

“À medida que os volumes globais de transporte marítimo continuam a crescer e os dados em tempo real se tornam mais importantes para impulsionar a eficiência dos negócios, a necessidade de uma infraestrutura portuária mais inteligente e conectada é fundamental”, disse Stephan Piworus, CEO da Zenze. “A Netmore é a líder global na oferta de serviços de rede de nível operadora para aplicações comerciais críticas, e essa parceria representa um avanço significativo na transformação das operações portuárias globalmente”.

“Estamos entusiasmados por fazer parceria com a Zenze na vanguarda dessa transformação, garantindo que portos ao redor do mundo possam maximizar suas capacidades e atender às crescentes demandas do comércio global”, disse Ove Anebygd, CEO do Netmore Group. “Ao acessar a Zenze Cargo Visibility Network, os portos terão acesso a uma vasta quantidade de dados e análises, além de poderem utilizar a rede para diversos casos de uso em terminais, possibilitando uma tomada de decisão mais inteligente, maior transparência e um processo logístico mais ágil”.

Para informações adicionais sobre como a parceria entre a Netmore e a Zenze, juntamente com a Cargo Visibility Network (CVN), pode beneficiar as operações do seu porto, envie um e-mail para martin.flenhagen@netmoregroup.com ou torsten.ecks@zenze.io.

Sobre o Netmore Group

O Netmore Group é uma operadora de rede IoT, construindo a principal rede multinacional para promover práticas empresariais sustentáveis. Oferecemos uma plataforma de rede confiável e expertise líder em conectividade para medição, monitoramento e otimização eficientes do uso de recursos. Com 10 anos na indústria, temos um histórico sólido, operando sem fronteiras no mercado europeu e nos tornamos uma operadora de rede global líder. O principal proprietário do Netmore Group é o investidor nórdico em infraestrutura Polar Structure.

Sobre a Zenze

A equipe Zenze, composta por especialistas experientes em digitalização da cadeia de suprimentos, está em uma missão para oferecer visibilidade da cadeia de suprimentos de forma econômica e fácil de usar. Através de inovação dedicada, desenvolvemos uma solução confiável e escalável que, pela primeira vez, fornece visibilidade em tempo real de maneira acessível, simples e totalmente interoperável, capacitando empresas e gerando um impacto positivo para a indústria da cadeia de suprimentos e a sociedade. Construída para o futuro, nossa rede IoT é projetada especificamente para garantir conectividade perfeita e de alto desempenho, adaptada especificamente para aplicações na cadeia de suprimentos.

LoRaWAN® é uma marca usada sob licença da LoRa Alliance®

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250317670036/pt/

Assessoria de Mídia

James Gerber

+1 617-863-0856

Crackle Communications

netmore@cracklepr.com

Contato da Netmore:

Ken Lynch

Vice-presidente – Marketing Global

+1 617-877-5393

ken.lynch@netmoregroup.com

Contato da Zenze:

Don Miller

Cofundador – Vendas e Marketing

+1-647-984-4693

don.miller@zenze.io