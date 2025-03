DHEO consultoria lança primeira campanha publicitária

A DHEO Consultoria, empresa especialista em cultura organizacional, anunciou o lançamento de sua primeira campanha digital. A ação, que será veiculada a partir de 10 de março nos canais digitais, reforça a trajetória de crescimento da empresa no Brasil e no exterior.

De acordo com o CEO da DHEO, Adeildo Nascimento, o objetivo da campanha é consolidar a presença da consultoria no mercado. "A DHEO vem crescendo significativamente nos últimos anos. A campanha apresenta nossa expansão, mostrando aos potenciais clientes de todo o país que estamos cada dia mais sólidos quando se trata de projetos estratégicos de cultura organizacional”, explica.

A DHEO tem como público-alvo empresários e CEOs de médias e grandes empresas, além de gestores que compreendem a importância da cultura organizacional como um diferencial competitivo. "A cultura das empresas é hoje o grande ativo não replicável delas. O valuation das maiores empresas do mundo é cada vez mais impactado pela sua cultura, porque cultura ninguém copia. Em tempos onde todos os outros fatores de manutenção empresarial se commoditizam, a cultura se torna o único diferencial. Então investir em cultura é mais do que urgente e estratégico", destaca Adeildo.

Estratégias da campanha publicitária

A campanha da DHEO foi produzida pela Catalunya Filmes e contou com a participação da Thays Beleze, jornalista, facilitadora e palestrante. O filme será veiculado nos principais canais digitais, buscando ampliar o alcance da DHEO e atrair novos clientes de todas as regiões do Brasil.

Para o Diretor do filme, João Bocuti, a produtora procurou transmitir em imagens e conteúdo o objetivo da DHEO em demonstrar suas propostas como consultoria em cultura organizacional. “Nas reuniões e encontros, chegamos à conclusão de que o filme deveria representar um posicionamento mais agressivo da marca, e esse foi o foco do material final. Nosso principal norte ao longo de toda a execução do projeto foi reforçar esse posicionamento e evidenciar a solidez da marca no mercado”, pontuou Bocuti.

Além do lançamento da campanha, a consultoria também apresentará um novo site e iniciará eventos de networking e conteúdo em diferentes regiões do país, reforçando ainda mais sua estratégia de expansão.

Link campanha: https://www.youtube.com/watch?v=W5x1CcAxyQk

Ficha técnica – DHEO Consultoria – cultura organizacional

Cliente - DHEO Consultoria

Agência - Roda Experience

Produtora - Catalunya Filmes

Produção Executiva - Marcelo Jacob

Direção de Cena - João Bocuti

Atendimento - Gabriela Schunck e Caio Bocuti

Direção de Fotografia - Ander Almeida

1º Ass de Câmera - Luiz Nakamura

Produção / Elétrica - Marcos Souza

Assistente de produção - Juliana Machado

Fotografia Still - Rodrigo Torrezan

Maquiagem - Mayara Nassar

Elenco - Thays Beleze

Edição e finalização - Luiz Nakamura

Website: https://dheoconsultoria.com/