Manpower abre 64 vagas de emprego em Indústria Farmacêutica

O ManpowerGroup Brasil, uma consultoria de soluções de Recursos Humanos, que atua em todo o território nacional, está realizando o recrutamento para 64 vagas temporárias para o atuar e indústria Farmacêutica.

A empresa busca por pessoas interessadas em ingressar no mercado de trabalho. As vagas são abertas para todos os públicos, e os profissionais interessados têm até o dia 28 de março para se candidatar a essas oportunidades de emprego.

As principais responsabilidades do Auxiliar e Produção serão: realizar a arrumação intermediária de frascos, garantindo a organização e o fluxo correto no processo produtivo; executar a lavagem de frascos, assegurando a higienização adequada conforme os padrões estabelecidos; realizar o cravamento e envase de frascos, seguindo os procedimentos de qualidade e segurança; efetuar a limpeza e desinfecção de salas e equipamentos, mantendo o ambiente dentro das normas sanitárias.

Para serem elegíveis as posições os trabalhadores precisam ter ensino médio completo, interesse em vaga temporária. Será considerado um diferencial experiência em áreas produtivas, e experiência no ramo alimentício, cosmético ou farmacêutico, mas não são requisitos eliminatórios.

As vagas são para atuar presencialmente nas cidades de Itapira-SP e Pouso Alegre-MG, mas também se aplicam para pessoas que residem em cidades próximas e possuem disponibilidade para deslocamento.

Entre os benefícios oferecidos aos colaboradores estão Transporte Fretado, Refeitório no local, Seguro de vida.

Os profissionais interessados podem realizar o cadastro, até dia 24 de março, por meio do link: https://forms.office.com/r/VX7QYgEpLb.

Para acessar outras oportunidades de emprego, basta acessar o portal de vagas e conferir todas as opções disponíveis: https://vagas.manpowergroup.com.br/.

Website: https://forms.office.com/r/VX7QYgEpLb