Soldiers e Prefeitura realizam 1ª Cajamar Run Mulher

A cidade de Cajamar se prepara para receber a 1ª Cajamar Run Mulher 2025, evento que tem como objetivo incentivar a prática esportiva e a qualidade de vida entre as mulheres. A corrida, realizada em parceria entre a Soldiers Nutrition e a Prefeitura de Cajamar, acontecerá no dia 16 de março, com largada prevista às 7h no Estádio de Futebol Antônio Fachina, também conhecido como Campo do 12.

As inscrições, que foram abertas na última semana, já estão encerradas, e as participantes devem ficar atentas à nova agenda de retirada dos kits. “Nosso objetivo é incentivar um estilo de vida mais ativo e fortalecer a presença feminina no esporte. A Cajamar Run Mulher é uma grande oportunidade para isso”, conta Fabiula Freire, COO da Soldiers Nutrition.

Compromisso com o bem-estar

O evento faz parte de uma ampla parceria entre a Soldiers Nutrition e a prefeitura de Cajamar, e acontece na iminência da marca de suplementos em abrir as portas de sua nova fábrica na cidade, o que está previsto para os próximos meses.

“É um prazer trazer a empresa para Cajamar e entender que a Prefeitura de Cajamar age de forma pró-empreendedorismo, pró-empresa”, comentou Yuri Abreu, CEO e fundador da Soldiers Nutrition.

O prefeito de Cajamar, Kauãn Berto, também celebrou a parceria e destacou os benefícios que a chegada da Soldiers Nutrition trará para a cidade: “É um prazer estar com a Soldiers, que hoje vem para Cajamar. A empresa, que vai trazer toda sua logística para a cidade, vai ajudar na geração de emprego para o município", comentou o prefeito em publicação no Instagram.

Retirada dos kits

As atletas inscritas terão duas opções para retirar seus kits:

15 de março (sábado) das 08h30 às 14h30, no Ginásio Poliesportivo Antônio Carlos Tramassi;

16 de março (domingo) das 05h30 às 06h30, no Estádio de Futebol Antônio Fachina (Campo do 12).

Para a retirada, é obrigatória a apresentação de um documento com foto e a doação de 1 kg de alimento, que será destinado a instituições sociais do município.

Evento esportivo e social

Mais do que uma competição, a prefeitura explica que a 1ª Cajamar Run Mulher 2025 busca unir esporte e solidariedade. Com o apoio da Soldiers Nutrition, o evento tem como bandeira incentivar a prática esportiva entre as mulheres e também irá promover a arrecadação de alimentos para causas sociais.

