Tecnologia facilita reservas de viagens pelo celular

Segundo um levantamento da Digital Turbine noticiado no site Mercado & Eventos, mais de 70% dos brasileiros definem seus destinos de viagem utilizando apenas o celular, enquanto 30% ainda preferem o computador. Além disso, 61% realizam a compra da viagem diretamente pelo smartphone, enquanto 34% finalizam a transação via desktop. Apenas 8% optam por adquirir pacotes presencialmente, e 4% fazem isso por telefone.

Ricardo Aly, Diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, responsável pela unidade Thermas All Inclusive Resort Poços de Caldas, explica que a praticidade é o grande diferencial das reservas feitas diretamente pelo celular. “Comprar pelo smartphone dá aquela sensação de autonomia. Você pesquisa, compara preços, lê avaliações e fecha a reserva no seu próprio tempo, sem precisar ligar para ninguém ou esperar respostas por e-mail”, detalha.

O profissional afirma que essa tendência deve continuar crescendo, com uma experiência cada vez mais fluida e intuitiva. “Hoje, ninguém quer perder tempo navegando em sites complicados ou fazendo ligações para reservar um hotel”, reflete. “No aplicativo, você encontra as informações em segundos e resolve tudo com alguns cliques”, acrescenta.

Ricardo também destaca a personalização. Segundo ele, os apps conseguem entender as preferências do usuário e sugerir opções mais alinhadas ao seu perfil, tornando a experiência mais eficiente.

“Tudo fica salvo ali: reservas, comprovantes, histórico de viagens. E tem o fator segurança também. Com tecnologias de pagamento cada vez mais avançadas, como carteiras digitais e criptografia de dados, muita gente se sente mais confortável comprando direto pelo app, sem precisar digitar o cartão toda vez”, afirma.

Benefícios exclusivos dos aplicativos de viagem

Outros diferenciais que os apps de viagem oferecem, segundo Ricardo, são os programas de fidelidade e os benefícios exclusivos. Ele explica que, para o hóspede, essa é uma forma de ser recompensado por escolher sempre a mesma rede.

“Para as redes hoteleiras, integrar um programa de fidelidade ao app é uma estratégia inteligente, pois incentiva os clientes a reservarem diretamente pelo aplicativo, em vez de usarem intermediários. Isso fortalece o relacionamento e aumenta a recorrência das reservas”, analisa.

Além disso, o profissional ressalta que os programas de fidelidade criam um senso de exclusividade. Quando o cliente percebe que está recebendo vantagens especiais, ele tende a retornar.

O aplicativo da rede Nacional Inn é um exemplo, a ferramenta oferece reservas on-line com um desconto exclusivo de 5% no valor das diárias. Com ele, é possível acessar todas as unidades da rede, conferir fotos, descrições detalhadas dos quartos e serviços oferecidos. O aplicativo disponibiliza funcionalidades como check-in on-line, serviço de concierge, pedidos diretamente pelo app e um programa de fidelidade que permite aos hóspedes acumularem pontos para trocar por diárias, upgrades e outros benefícios.

Para mais informações, basta acessar: https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/hotel-thermas-resort-walter-world