Giuliana Flores inaugura loja no bairro Vila Nova Conceição, em São Paulo

A Giuliana Flores, marca que atua no comércio de flores e presentes, abre mais uma loja na capital paulista. O local escolhido foi o bairro da Vila Nova Conceição, na rua Afonso Braz, 340, na Zona Sul, próximo ao Parque do Ibirapuera. O espaço foi pensado para ser uma loja conceito com floristas especializados, prontos para auxiliar os visitantes.

Além disso, o atendimento será totalmente personalizado. O espaço se apresenta setorizado, para que os clientes possam escolher primeiro as plantas e, em seguida, os complementos, criando o arranjo. Há ainda uma área exclusiva de rosas encantadas. Em breve, o autoatendimento será adicionado para trazer mais praticidade.

Com 142 metros quadrados, a nova unidade se junta a outras nove lojas físicas — Higienópolis, Guarulhos, Mooca, Moema, Perdizes, Santo André, São Bernardo, São Caetano e Tatuapé. A companhia também possui oito quiosques, 800 floriculturas associadas, 300 parceiros de marketplaces e um centro de distribuição de 2,7 mil metros quadrados em São Caetano do Sul (SP), com capacidade para atender 85% das solicitações em até uma hora.

A inauguração das lojas é um complemento ao ambiente virtual e demonstra o compromisso da marca em atender às necessidades de todos os públicos, visto que muitos consumidores optam por comprar presencialmente. Trata-se de uma estratégia que contraria a tendência de outras empresas, que geralmente começam pelo comércio de rua antes de entrar no meio digital. A companhia também expandiu a presença além dos pontos comerciais em várias áreas de São Paulo e da Região Metropolitana, instalando 15 máquinas de venda automática em locais de grande movimento, como aeroportos, teatros e centros de eventos.

“Estamos em um momento de expansão e a inauguração desta nova loja representa um marco para nós. Temos grandes expectativas para o projeto, pois queremos proporcionar uma experiência imersiva e um atendimento ainda mais exclusivo para nossos clientes”, declara Clóvis Souza, fundador e CEO da Giuliana Flores.

