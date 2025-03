Golden Park oferece programação exclusiva no mês de março

Apontada como um dos oito destinos tendência de 2024 pela plataforma Booking.com, a cidade de Poços de Caldas, em Minas Gerais, tem se destacado no turismo nacional por oferecer roteiros que proporcionam experiências autênticas aos viajantes. Pensando nisso, o Hotel Golden Park, da rede Nacional Inn, criou uma programação mensal exclusiva com atividades para proporcionar aos hóspedes uma experiência diferenciada.



De acordo com Ricardo Aly, diretor da Rede Nacional Inn de Hotéis, a ideia de criar essa programação mensal nasceu da vontade de oferecer momentos únicos aos turistas, cheios de diversão e interação.“Hoje em dia, os viajantes buscam experiências completas, e um hotel que proporciona entretenimento variado pode se destacar na escolha do destino”.



“Com isso, o Golden Park se tornou um espaço onde famílias, casais e amigos podem aproveitar não só a estrutura do resort, mas também atividades pensadas para cada perfil”, acrescenta o diretor.



Aly ressalta que uma programação não pode ser criada pensando apenas em atividades aleatórias, mas sim em detalhes para que todos os tipos de hóspedes se sintam contemplados. “Levamos em conta fatores como época do ano, datas comemorativas e até o perfil do público esperado para o período. Em março, por exemplo, oferecemos competições como o Campeonato de Truco e o Desafio Musical, além de eventos mais descontraídos, como a Noite com Buffet de Doces e a Festa Holly Collors”.



O diretor avalia que a medida tem impactado positivamente a taxa de ocupação do hotel, sendo uma estratégia para manter o fluxo constante de visitantes, mesmo fora das altas temporadas. “Atualmente as pessoas não querem apenas um lugar para dormir, mas sim uma experiência durante a viagem. Ter uma programação recheada de atividades pode fazer com que o local se torne mais atrativo, especialmente em períodos estratégicos”.



Recentemente, a Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (Secult-MG) registrou que mais de 32 milhões de turistas estiveram na região em 2024, conforme noticiado pelo jornal O Tempo. Com crescimento acima da média nacional, o turismo mineiro respondeu por quase 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado e pela criação de quase 20 mil postos de trabalho.

Para conferir a programação mensal do Hotel Golden Park Poços de Caldas, basta acessar o site oficial e clicar no ícone “Programação”: https://www.nacionalinn.com.br/hoteis/hotel-golden-park-pocos-de-caldas