Foz do Iguaçu terá 16ª Meia Maratona das Cataratas em maio

A 16ª Meia Maratona das Cataratas acontece em 18 de maio, de acordo com informações divulgadas pelo portal oficial do Parque Nacional do Iguaçu, situado em Foz do Iguaçu (PR). Assim como em anos anteriores, além da meia maratona, de 21 quilômetros, o evento conta com o Desafio das Cataratas, um trajeto de oito quilômetros.

A organização da corrida informou que as vagas serão limitadas a três mil corredores ao todo – incluindo ambas as modalidades - e que o regulamento e a data de abertura das inscrições serão divulgados, em breve, nas páginas oficiais nas redes sociais e no site oficial.

Jaime Mendes, sócio-proprietário do Del Rey Quality Hotel e vice-presidente do Visit Iguassu, assinala o peso do evento esportivo para a rede hoteleira e o trade turístico de Foz. “A Meia Maratona das Cataratas é muito importante para o destino, pois atrai uma grande quantidade de turistas para a cidade, movimentando toda a cadeia do turismo”.

As provas ocorrem inteiramente dentro da área do parque e, conforme divulgado pelo portal H2FOZ, o percurso inclui duas passagens em frente às cataratas. As Cataratas do Iguaçu são o maior conjunto de quedas d’água do mundo, o que rendeu à atração turística o título de uma das Sete Maravilhas Naturais do Mundo e o reconhecimento do parque, pela Unesco, como Patrimônio Mundial Natural.

Segundo o empresário, o evento contribui para o aumento da ocupação hoteleira e de visitas a outras atrações da cidade, já que o movimento na cidade aumenta significativamente todos os anos com a chegada dos atletas que participam da competição.

“Nosso principal atrativo turístico, as cataratas, recebem além dos atletas os familiares que vão esperar os corredores no final da prova. Eles também acabam visitando vários outros atrativos da cidade, pois este público chega com uma antecedência de ao menos dois dias na cidade”, explica.

Para Mendes, a Meia Maratona das Cataratas influencia a visibilidade de Foz do Iguaçu no cenário esportivo e turístico, tanto nacional como internacional. Segundo ele, a corrida já é bastante conhecida a nível nacional e no período que antecede a prova muitos meios de comunicação divulgam a competição, ampliando a visibilidade da cidade - situada na tríplice fronteira com Paraguai e Argentina - que é rota do turismo internacional.

“Os setores hoteleiro, gastronômico e de transporte também apoiam o evento esportivo por meio de ações de divulgação e com aporte financeiro para a realização da programação, em busca da melhor experiência dos visitantes atletas”, destaca o empresário.

Mendes ressalta ainda que a rede hoteleira deve estar preparada para receber o perfil específico de hóspede. “É fundamental pensar estrategicamente na experiência do turista que, neste caso, é também atleta e participante da competição. Todos os anos, os hotéis de Foz do Iguaçu estão prontos para servir o café da manhã em horário especial para quem participa da prova, basta que o hóspede informe no momento da reserva”, pontua.

Para mais informações, basta acessar: hoteldelreyfoz.com.br/