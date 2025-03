SPAR Brasil realiza feirão de vagas em São Paulo

A SPAR Brasil, uma das principais empresas de merchandising de varejo do País, com presença em todo o território nacional, anuncia a realização de um feirão de vagas em São Paulo, na próxima segunda, 17 de março, às 10h.

As oportunidades são para atuação como promotor e supervisor de Merchandising, e os interessados devem comparecer na rua Coronel Xavier de Toledo, 114 - 5º andar, na República (metrô Anhangabaú), São Paulo- SP, para uma seleção presencial. O candidato deverá levar um currículo atualizado e documento de identificação.

A empresa possui vagas abertas em todas as zonas de SP, além de oportunidades?em diversas regiões do Brasil. Para verificar as opções, basta acessar o banco de talentos da marca neste site.

No mercado desde 2016, a SPAR Brasil obteve um crescimento aproximado de 330%, conquistando grandes clientes no mercado de bens de consumo. Em seu portfólio de clientes, a companhia se orgulha de parcerias de longo prazo com empresas como Red Bull, Suvinil, Cargill, JBS, Wella entre outras gigantes.?

Atuando no segmento de Trade Marketing, por meio de táticas de merchandising e inteligência de dados, a SPAR Brasil apoia fabricantes na venda de seus produtos ao consumidor final em lojas do varejo brasileiro.