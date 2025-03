Saúde, educação e segurança nas Onças Brasileiras são melhores, revela estudo

As Onças Brasileiras (Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina) são mais bem avaliadas em saúde, educação e segurança em relação à média nacional e ao eixo Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. É o que revela o estudo “Desenvolvimento Humano”, realizado com 9.900 pessoas entre os meses de janeiro e fevereiro de 2025 pela Futura Inteligência, empresa de pesquisa da Apex Partners.

O estudo mostra que a educação pública do Brasil é vista por 41,1% da população como “ótima ou boa”, enquanto nas Onças esse número sobe para 54,9%. Em relação à avaliação das instituições por quem estuda, a nota média no Brasil é de 7,95 e nas Onças de 8,23. Já entre os que têm filhos em idade escolar, a nota média do Brasil é de 8,16 versus 8,36 nas Onças.

É importante considerar que as notas revelam o cenário tanto da esfera educacional pública quanto privada. Isso porque 62,4% dos entrevistados que estudam estão em instituições privadas e 37,4% em públicas. Já 69,7% dos que responderam por seus filhos são de instituições públicas e 33,8% de escolas particulares.

O levantamento também traz a avaliação das pessoas no que se refere à saúde pública e 30,4% consideram a do Brasil “ótima ou boa” e os profissionais são bem-vistos por 58,6%. Já nas Onças, a avaliação positiva da saúde sobe para 43,6% e dos profissionais para 64,9%.

“Esses estados a que chamamos de Onças Brasileiras compartilham de pontos fortes em comum: desenvolvimento acentuado no agronegócio, na indústria e no mercado imobiliário, além de uma governança sólida. Nosso objetivo com a pesquisa era entender como esses aspectos se refletem no desenvolvimento humano dessas regiões, principalmente em relação aos serviços básicos. E, de fato, as Onças são mais bem avaliadas em todos os quesitos”, explica Paula Orrico, head de dados da Apex Partners.

No quesito violência, no Brasil, o percentual de pessoas que se sente segura ou insegura é bastante próximo: 49,7% ante 48,3%, respectivamente. Esse retrato é similar no eixo RJ-SP-MG. Enquanto isso, nas Onças, 68,3% dos entrevistados se sentem “muito seguro ou seguro” no próprio município.

Soma-se a isso o fato de as pessoas apontarem que a violência aumentou em todas as esferas: 56,7% alegaram aumento nos municípios, 74,3% nos estados e 86% em todo o Brasil. Nas Onças, mesmo que 46,3% acreditem que a violência aumentou nos últimos dois anos no município, quase 20% têm a sensação de melhora.

Há também uma discrepância em relação aos tipos de violência. No eixo RJ-SP-MG, os problemas de segurança são apontados na seguinte ordem: assalto, furto e roubo (38,9%); violência contra a mulher (36,9%) e tráfico de drogas (31,4%). Nas Onças, a violência contra a mulher é mencionada em primeiro lugar (33,2%), seguida de assalto, furto e roubo (29,8%) e tráfico de drogas (26,1%). “Percebe-se que a violência nas Onças está mais concentrada dentro de casa”, explica Orrico.

Para além de as Onças Brasilieras estarem em um processo de consolidação como os novos motores da economia do Brasil, esses estados apresentam um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) superior à média do Brasil: 0,758 versus 0,730 do IDH brasileiro. As Onças têm um crescimento econômico acelerado e dinâmico, infraestrutura sólida e qualidade de vida. A taxa de crescimento anual do PIB é historicamente superior à média brasileira. Nos últimos 20 anos, o percentual foi de 2,7% ante 2,2% da média nacional, bastante justificada pela forte presença dessas regiões no agronegócio, indústria e serviços.

Website: https://apexpartners.com.br/