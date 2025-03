Ferramenta de IA otimiza processos financeiros

A ACG, fintech de meios de pagamento e gestão de despesas corporativas, passa a oferecer nova ferramenta de Inteligência Artificial em seu principal produto PagCorp. A partir de agora, os clientes podem analisar seus comprovantes de gastos nos cartões de forma automatizada em critérios customizáveis como classificação de despesas, faixa de valor, tipos de itens comprados, tipos de estabelecimentos e diferenças entre valores.

A Inteligência Artificial, chamada de “Bob” em homenagem ao fundador da companhia, Roberto Josua, que participou diretamente da idealização do projeto e tem mais de 50 anos de experiência no mercado de meios de pagamento, analisa milhares de arquivos e permite uma avaliação em massa de comprovantes de despesas sujeitos a aprovação.

A ferramenta é capaz de identificar, por exemplo, divergências entre valor da compra e valor do comprovante submetido, separar comprovantes por valores totais e tipo de utilização, identificar itens potencialmente proibidos constantes dos comprovantes (como bebidas alcóolicas, por exemplo). Tudo para garantir conformidade nas práticas de governança e aderência às políticas das empresas.

A automatização do processo de análise feito pela IA tem três pontos importantes:

(1) mais transparência nos gastos: as análises de comprovantes detalhadas e organizadas ajudam a garantir que o uso do dinheiro corporativo siga as políticas da empresa;

(2) aumento na assertividade dessa análise, diminuindo erros humanos;

(3) redução na quantidade de horas necessárias para avaliação de comprovação de despesas. Ainda que, no momento, a Inteligência Artificial do PagCorp não dispense um gestor para a validação e aprovação final dos comprovantes, reduz o tempo necessário para a análise.

“É uma Inteligência Artificial real, que está inserida em nosso sistema, e que vai otimizar processos para o entendimento e aprovação dos comprovantes de despesas. Grandes empresas, por exemplo, que hoje gastam dias para resolver essa questão, serão beneficiadas, podendo direcionar a atenção de sua equipe para tarefas mais estratégicas”, explica Liliane Josua Czarny, Sócia e co-CEO da ACG.

Precisão e assertividade

O projeto do Bob, ferramenta de IA do PagCorp, se iniciou a partir da identificação de um problema comum na gestão de gastos corporativos: a quantidade potencialmente exorbitante de comprovantes de despesa e a necessidade de uma análise individualizada. O sistema desenvolvido pela empresa lê de forma precisa cada comprovante, interpreta o texto derivado, inclui dados da transação e agrupa essas informações em categorias que facilitam uma análise pertinente das comprovações de despesa.

Para garantir a precisão e assertividade dessas informações, a empresa investiu em treinamento e gerenciamento de ferramentas de Inteligência Artificial de ponta no mercado internacional, aliando-as à gestão de dados e informações.

A IA do PagCorp organiza, interpreta e resume os dados. Dan Josua, Sócio e Diretor de Inovação da ACG afirma: “O desenvolvimento recente de ferramentas de Inteligência Artificial permite que dados que antes eram ignorados pelas empresas possam se transformar em informações relevantes. Dados que ficam perdidos em documentos esquecidos em uma pasta qualquer hoje podem ser lidos de forma automática e resumidos de maneira útil. O sistema faz uso dessas capacidades para, de forma crescente, garantir que todas os dados brutos disponíveis no PagCorp possam se transformar em informações que ajudam no controle de gastos corporativos das empresas que usam o sistema”.

Em suma, com a tecnologia de IA disponibilizada aos clientes do PagCorp, os colaboradores que lidam com as despesas podem contar no seu dia a dia com uma ferramenta de governança e de colaboração em processos internos.

Soluções eficientes e confiáveis

A ferramenta foi desenvolvida para atender a uma crescente demanda do mercado pelas soluções de IA. Ao mesmo tempo que as empresas buscam cada vez mais investir recursos para a adoção de soluções de IA, elas também enfrentam diversas dificuldades, dentre elas os custos e prazos para implementação, a escassez de profissionais capacitados para o desenvolvimento, a complexidade dos projetos ou dos dados envolvidos e a limitação nas habilidades da IA.

O desenho da ferramenta está alinhado com a tendência de utilizar a Inteligência Artificial como uma solução para dados e não apenas para serviços e/ou interações.

A integração da IA ao PagCorp também permite que clientes possam lidar com a escassez de habilidades e talentos, já que automatiza tarefas e, desta forma, permite que trabalhadores qualificados possam ser mais produtivos por estarem contando com a assistência da ferramenta.

Próximos passos

O Bob, a IA do PagCorp, está disponível em sua primeira versão. A próxima atualização, em período de desenvolvimento e testes, será capaz de fornecer insights e sugestões. Um exemplo: departamentos ou filiais distintos compram um item em fornecedores diferentes, com preços diferentes. A IA será capaz de captar a discrepância e recomendar que a companhia realize compras em um único local.

“Com 10 anos de experiência em gestão de despesas corporativas, entendemos a fundo as necessidades dos nossos clientes. Isso faz com que os nossos lançamentos estejam alinhados com o que o mercado realmente precisa. E vamos continuar trabalhando para garantir ferramentas e sistemas que desafoguem equipes internas e realizem diversos tipos de tarefa”, explica Liliane Josua Czarny.

Sobre a ACG

A ACG Instituição de Pagamento atua no mercado de contas de pagamento e cartões corporativos há 15 anos e atende, atualmente, mais de 5.000 empresas de pequeno, médio e grande portes dos mais diversos setores da economia. A empresa é uma Instituição de Pagamentos (IP) autorizada e regulada pelo Banco Central do Brasil nas modalidades de emissora de moeda eletrônica e emissora de instrumentos de pagamento pós-pago. Sua principal solução é o PagCorp, sistema de gestão de despesas corporativas integrado com cartões Mastercard.

Website: https://pagcorp.com.br