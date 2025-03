Kinaxis nomeada Empregadora Cooperativa do Ano de 2024 pela Carleton University

A Kinaxis®(TSX:KXS), líder global em orquestração de cadeias de suprimentos de ponta a ponta, tem o orgulho de anunciar que foi reconhecida como Empregadora Cooperativa do Ano de 2024 pela Carleton University. Concedido anualmente, o prêmio Empregadora Cooperativa do Ano reconhece as organizações que oferecem mentoria excepcional, oportunidades de desenvolvimento de habilidades e um ambiente de trabalho favorável para os alunos cooperados da Carleton.

A indicação, feita pelo estudante de mestrado em Ciência da computação (Ciência de dados) e desenvolvedor de aprendizado de máquina cooperativo da Kinaxis, Oz Kilic, elogiou a Kinaxis por sua cultura inovadora, ambiente de apoio e compromisso com a mentoria, reconhecendo Sébastien Ouellet por sua orientação.

“Durante minha colaboração na Kinaxis, tive a liberdade de explorar ‘ideias malucas’ enquanto desenvolvia soluções para o mundo real. O ambiente de apoio e a mentoria excelente fizeram com que eu me sentisse desafiado e motivado, o que me permitiu transformar um conceito ambicioso em um projeto de alto impacto”, disse Oz Kilic, estudante de mestrado em Ciência da computação na Carleton University. “A Kinaxis une a pesquisa acadêmicaàprática do setor, criando um espaço onde tecnologias de ponta e desafios comerciais relevantes se encontram. É, sem dúvida, uma das melhores experiências de cooperação para qualquer estudante de Ciência da computação interessado em aprendizado de máquina e ciência de dados.”

A Kinaxis tem participado ativamente do programa de educação cooperativa da Carleton, oferecendo aos alunos a chance de trabalhar em desafios reais da cadeia de suprimentos usando tecnologias avançadas, como IA e aprendizado de máquina. A dedicação da empresa ao aprendizado prático garante que os alunos adquiram conhecimento técnico e uma experiência profissional valiosa.

“Estamos honrados em receber esse reconhecimento da Carleton University”, disse Chantal Bisson-Krol, vice-presidente de soluções de IA e aprendizado de máquina da Kinaxis. “Investir em talentos emergentes é um de nossos valores centrais, e temos muito orgulho em fornecer aos alunos cooperados as ferramentas, a mentoria e a experiência de mundo real de que precisam para ver o verdadeiro impacto de seu trabalho, resolvendo problemas concretos e gerando resultados positivos para nossos clientes em todo o mundo.”

O Departamento de Educação Cooperativa da Carleton University reconheceu a Kinaxis por seu compromisso com o desenvolvimento dos alunos e o aprendizado experimental. Ao oferecer oportunidades práticas de desenvolvimento de habilidades e crescimento na carreira, a Kinaxis continua a fortalecer sua reputação como uma das principais empregadoras do setor de tecnologia.

Para saber mais sobre a Kinaxis e suas soluções de orquestração da cadeia de suprimentos, visite www.kinaxis.com.

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder mundial em orquestração moderna de cadeias de fornecimento, que potencializam cadeias de fornecimento mundiais complexas e apoiam as pessoas que as gerenciam, a serviço da humanidade. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeias de fornecimento com infusão de IA, Maestro™, combina tecnologias e técnicas proprietárias que oferecem total transparência e agilidade em toda a cadeia de fornecimento; do planejamento estratégico plurianualàentrega de última milha. Temos a confiança de marcas internacionais renomadas para proporcionar a agilidade e a previsibilidade necessárias, a fim de navegar na volatilidade e na interrupção de hoje. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou siga-nos no LinkedIn.

Fonte: Kinaxis Inc.

