Xsolla apresenta soluções inovadoras de comercialização de jogos na GDC 2025

A Xsolla, empresa líder global em comercialização de videogames, anuncia sua participação na Game Developers Conference (GDC) 2025, que acontecerá de 17 a 21 de março no Moscone Center em São Francisco, Califórnia. A Xsolla apresentará soluções novas e aprimoradas feitas para ajudar os desenvolvedores a financiar, comercializar, lançar e monetizar seus jogos de forma eficaz como parte de sua iniciativa We Bring Opportunities Together.

“Na Xsolla, estamos focados em quebrar as barreiras que impedem os desenvolvedores de transformar suas ideias em negócios de sucesso”, disse Chris Hewish, diretor de estratégia da Xsolla. “A GDC é uma oportunidade fundamental para nos conectarmos com os criadores de jogos e demonstrarmos como nossas soluções simplificam a comercialização de jogos, desde o lançamento até a entrada em novos mercados e a expansão da receita.”

A Xsolla destacará os avanços em sua plataforma, incluindo melhoriasàsua Web Shop líder do setor, Cloud Gaming, soluções de pagamento para a região MENA (Oriente Médio e Norte da África) e o lançamento de novas ferramentas de geração de receita.

AS SOLUÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO DE JOGOS MAIS RECENTES DA XSOLLA

As atualizações mais recentes e as novas soluções da Xsolla atendem às necessidades em constante evolução dos desenvolvedores em todo o mundo, aprimorando a monetização dos jogos e o engajamento dos jogadores.

Web Shop da Xsolla – Com mais de 500 Web Shops lançadas, que geram receita incremental para desenvolvedores de jogos para dispositivos móveis, a solução de Web Shop da Xsolla introduziu novos recursos de personalização e acessibilidade móvel para melhorar a experiência de compra do jogador. Com os novos recursos, os desenvolvedores podem usar dados de comportamento do jogador em tempo real para criar promoções dinâmicas e personalizadas que aumentam as taxas de conversão. Esses recursos incluem: Progressive Web Apps (PWA), preços regionais automatizados e um programa de fidelidade personalizável, o que cria a oportunidade de aumentar o valor vitalício (Lifetime Value, LTV) em até 30%.

XSOLLA NA GDC 2025

Day of The Devs 2025 patrocinado pela Xsolla

Domingo, 16 de março | 15:00 - 20:00 | The Midway, 900 Marin Street

O Day of the Devs é um evento dedicado a celebrar os desenvolvedores de jogos independentes. Ele oferece uma oportunidade única em um espaço inclusivo para que os desenvolvedores independentes apresentem seus projetos criativos e inovadores a um público mais amplo, que inclui profissionais do setor, mídia e entusiastas de jogos. As vagas são limitadas, portanto, inscreva-se aqui hoje!

Estande da Xsolla no Moscone

Estande WL1-2 | Moscone West Lobby | Segunda-feira, 17 de março - Sexta-feira, 21 de março

Os participantes podem visitar o estande da Xsolla localizado no saguão do 1º andar do Moscone West. Novo visual, a mesma equipe de especialistas. Dê uma passada por lá com suas perguntas. Aproveite as oportunidades de hoje e maximize os esforços comerciais de seu jogo. Aproveite os brindes da SWAG, demonstrações de produtos, um confortável espaço de lounge e muito mais. Vejo você lá!

Open House da Xsolla

Segunda-feira, 17 de março a quinta-feira, 20 de março | 09:00 - 18:00 | Sexta-feira, 21 de março | 09:00 - 15:00 | The Howard - 661 Howard St.

Todos estão convidados - não é necessário ter um crachá da GDC! Junte-seàXsolla em nosso Open House exclusivo durante toda a semana, a poucos passos de distância, e mergulhe em um ambiente descontraído para se conectar com líderes do setor, explorar soluções inovadoras e conhecer as melhores práticas com grandes empresas. Desfrute de demonstrações práticas de produtos, conversas perspicazes e um espaço confortável para relaxar: tudo isso enquanto descobre novas maneiras de maximizar seu negócio de jogos.

Participe do Xsolla GDC Mixer

Segunda-feira, 17 de março | 20:00 - 22:00 | The Howard, 661 Howard St.

O Xsolla GDC Mixer, em parceria com a AppsFlyer, a AWS e a Nazara Technologies, é uma oportunidade fantástica de se juntaràcomunidade de jogos para um lanche leve e refrigerantes, compartilhar seu trabalho atual e receber opiniões de especialistas. Se você é um desenvolvedor ou criador independente, apresse-se e inscreva-se! Há um número limitado de convites para este evento. Os convidados serão notificados por e-mail. Para enviar seu interesse, clique aqui: https://events.xsolla.com/xsollagdcmixer

Xsolla Salons

Segunda-feira, 17 de março a quinta-feira, 20 de março | The Howard, 661 Howard St.

Os Xsolla Salons com especialistas em jogos acontecerão no The Howard para conversas abertas e perspicazes que farão o nosso setor avançar. Para enviar seu interesse, clique aqui: https://xsolla.com/salons

Xsolla Game Night

Terça-feira, 18 de março | 18:00 - 21:30 | Moscone South Esplanade, salas 154 e 156

Uma noite de jogos de mesa clássicos como UNO™, Rock 'Em Sock 'Em Robots™ e muitos outros. Você é um fã de futebol? Este ano, estamos trazendo o lendário EA FC 2025 da Electronic Arts para Playstation™, E estamos introduzindo um quiz pop com chance de ganhar prêmios! As portas abrem às 18:00, com lanches leves e refrigerantes para manter todos com muita energia. Jogue com outros entusiastas de jogos, conheça pessoas incríveis e socialize antes da GDC!

SESSÕES DE PALESTRAS DA XSOLLA NA GDC 2025

O setor: onde estivemos e para onde estamos indo

Terça-feira, 18 de março | 9:30 - 10:30 | Moscone West, sala 2024

Chris Hewish explora a evolução dos jogos, as tendências emergentes e o futuro dos desenvolvedores e editores. O setor de videogames evoluiu de um nicho de entretenimento para uma potência econômica global impulsionada por rápidos avanços tecnológicos, mudanças nas expectativas dos jogadores e novos modelos de negócios. Nesta sessão, faremos uma retrospectiva dos principais marcos que moldaram o setor, desde o surgimento da distribuição digital e da monetização gratuita até o surgimento do jogo multiplataforma e dos jogos com serviço ao vivo. Junte-se a Chris para um mergulho profundo no passado, no presente e no futuro dos jogos, com insights sobre como navegar pelas próximas mudanças significativas do setor.

A ameaça mais assustadora dos jogos para celular: perder o controle de seus jogadores

Terça-feira, 18 de março | 10:50 - 11:50 | Moscone West, sala 2024

Berkley Egenes e Josephine Friday discutem como as Web Shops ajudam os desenvolvedores a recuperar o controle sobre as vendas, o marketing e o relacionamento com os jogadores. Nos jogos para celular, o maior pesadelo não é a rotatividade de jogadores ou os altos custos de UA, é perder o controle de seus jogadores. Quando você depende exclusivamente de plataformas de terceiros, você fornece dados valiosos sobre os jogadores, sacrifica a receita com altas taxas de plataforma e limita sua capacidade de envolver seu público diretamente. A parte mais assustadora? Você está construindo o negócio de outra pessoa em vez do seu próprio.

Xsolla Pay - Impulsionando pagamentos: "P(l)ay By New Rules"

Terça-feira, 18 de março | 13:20 - 13:50 | Moscone West, sala 2024

Svante Westerberg, da Xsolla, e Rafael Morgan, da Crazygames, compartilham como os modelos de pagamento desatualizados limitam a receita e como o Xsolla Pay permite o alcance global e transações perfeitas. Nos jogos, os pagamentos não são apenas transações, eles moldam a experiência do jogador. No entanto, muitos desenvolvedores estão jogando com regras ultrapassadas, perdendo receita devido a altas taxas, opções de pagamento limitadas e restrições de plataforma. Mas e se você pudesse mudar o jogo? Com os novos avanços na tecnologia de pagamento, os desenvolvedores agora têm mais controle do que nunca. Imagine oferecer aos jogadores experiências de checkout perfeitas e sem atritos, oferecer suporte aos seus métodos de pagamento preferidos em todo o mundo e desbloquear novos mercados sem barreiras.

Quebrando mitos: a verdade sobre como medir a experiência do usuário e a aquisição de jogadores em jogos para celular

Terça-feira, 18 de março | 14:10 - 14:40 | Moscone West, sala 2024

Berkley Egenes, da Xsolla, e Adam Smart, da AppsFlyer, analisam métricas enganosas, estratégias de retenção de jogadores e táticas eficazes de aquisição. Quando discutimos a experiência e a aquisição de jogadores em jogos para celular, não faltam mitos, métricas enganosas e suposições. Seus anúncios estão atraindo jogadores valiosos ou instalações que não dão certo? Sua experiência de usuário mantém os jogadores envolvidos ou os pontos de atrito ocultos os afastam? É hora de eliminar o ruído e chegar aos dados reais. Nesta sessão, traremos os parceiros da Xsolla na AppsFlyer e uma história real de sucesso para compartilhar estudos de caso reais e insights contundentes sobre como medir, analisar e otimizar a retenção e a aquisição de forma mais eficaz.

A verdade nua e crua sobre financiamento e jogos

Terça-feira, 18 de março | 15:00 - 15:30 | Moscone West, sala 2024

Justin Berenbaum, da Xsolla, Jenny Xu, da Talofa Games, e Tony Grayson, da Summitsphere, revelam os maiores erros no financiamento de jogos e como os desenvolvedores podem garantir o investimento com sucesso. Garantir o financiamento de seu jogo pode ser a diferença entre lançar um sucesso ou ver seu projeto fracassar e queimar. Mas muitos desenvolvedores caem nas mesmas armadilhas, assinando acordos ruins, abrindo mão de muito controle ou ficando sem dinheiro no pior momento possível. Não deixe que isso aconteça com você.

Jogos em 2030: o futuro do jogo

Terça-feira, 18 de março | 15:50 - 16:20 | Moscone West, sala 2024

Sam Gaglani e parceiros do setor exploram o futuro dos jogos, a personalização e os novos modelos de monetização. O setor de videogames está evoluindo mais rápido do que nunca, então, como serão os jogos em 2030? Em uma sessão focada no futuro, exploraremos as tecnologias, as tendências e os desafios que estão moldando a próxima era dos jogos. De experiências hiperpersonalizadas a novas formas de propriedade e monetização de conteúdo, vamos nos aprofundar no que está por vir e em como os estúdios podem se manteràfrente da curva.

Influenciadores nos jogos: Hype? Hustle? Mega ROI?

Terça-feira, 18 de março | 16:40 - 17:10 | Moscone West, sala 2024

Rix Tran e seus parceiros falarão sobre o impacto dos influenciadores nos jogos. Os influenciadores estão em toda parte nos jogos, impulsionando o hype, moldando as opiniões dos jogadores e fazendo ou interrompendo o lançamento de jogos. Mas será que eles valem o investimento, ou o setor está presoàbusca de influência sem um ROI claro? Nesta sessão objetiva, analisaremos o impacto real dos influenciadores nos jogos. De grandes sucessos a dispendiosos fracassos, exploraremos o que funciona, o que não funciona e como saber a diferença.

WTF: Web3, tokens e diversão!

Terça-feira, 18 de março | 17:30 - 18:00 | Moscone West, sala 2024

Lee Jacobson e Rytis Joseph Jan, da Xsolla, e Jose Anaya, da MatterLabs/ZKsync, analisam com sinceridade o estado dos jogos da Web3, separando o hype das oportunidades reais. A Web3 prometeu mudar os jogos para sempre com a propriedade do jogador, economias descentralizadas e novos modelos de monetização. Mas vamos ser honestos: o caminho não tem sido nada tranquilo. Então, para onde vamos a partir de agora? E o mais importante: como criar jogos da Web3 que sejam realmente divertidos e não apenas experimentos financeiros disfarçados de jogabilidade? Junte-se a nós para separar o fato da ficção, compartilhar lições aprendidas a duras penas e explorar o futuro dos jogos movidos a blockchain.

CONECTE-SE COM A XSOLLA NA GDC 2025

Agende uma reunião com os especialistas em comércio de jogos da Xsolla: GDC 2025 | Agende uma reunião com a Xsolla

Saiba mais sobre sessões de palestras e eventos de networking: Junte-se a nós na GDC 2025! | Xsolla

Sobre a Xsolla

A Xsolla é uma empresa líder global em comércio de videogames com um conjunto robusto e poderoso de ferramentas e serviços projetados especificamente para o setor. Desde a sua fundação em 2005, a Xsolla tem ajudado milhares de desenvolvedores e editores de jogos de todos os tamanhos a financiar, comercializar, lançar e monetizar seus jogos globalmente e em várias plataformas. Como líder inovadora no comércio de jogos, a missão da Xsolla é solucionar as complexidades inerentesàdistribuição, ao marketing eàmonetização globais para ajudar nossos parceiros a alcançar mais regiões geográficas, gerar mais receita e criar relacionamentos com jogadores de todo o mundo.

Para obter mais informações, acesse xsolla.com

Contato com a mídia

Derrick Stembridge

Vice-presidente de relações públicas globais, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com