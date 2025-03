Clientes do Cessna Citation X e X+ se beneficiam da disponibilidade de Internet de alta velocidade Starlink

A Textron Aviation anunciou hoje uma solução adicional de conectividadeàInternet de alta velocidade para o Cessna Citation X e X+, após a emissão pela Administração Federal de Aviação (FAA) do Certificado de Tipo Suplementar (STC) da AeroMech para conectividadeàInternet de alta velocidade Starlink. O STC da AeroMech utiliza a constelação de satélites LEO (Low Earth Orbit, órbita terrestre baixa) da Starlink para fornecer conectividade mais confiável em terra, água e áreas remotas, onde o Wi-Fi tradicional a bordo pode não ter serviço.

Textron Aviation announced an additional high-speed internet connectivity solution for the Cessna Citation X and X+ following the Federal Aviation Administration’s (FAA) issuance of AeroMech’s Supplemental Type Certificate (STC) for Starlink high-speed internet connectivity. (Photo Credit: Textron Aviation)

Os clientes da Beechcraft, Cessna e Hawker recebem suporte direto da fábrica, manutenção e modificações da Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT), por meio de uma rede global de centros de assistência e peças, unidades móveis de serviço e suporte 1CALL AOG 24 horas por dia, 7 dias por semana.

“A Textron Aviation sabe que os clientes buscam soluções de conectividade que elevem sua experiência de voo e os ajudem a alcançar seus objetivos”, disse Brian Rohloff, vice-presidente sênior de Suporte ao Cliente. “Ao oferecer o Starlink para os modelos Cessna Citation X e X+, proporcionamos aos nossos clientes acesso a uma tecnologia de ponta, garantindo uma das melhores experiências de conectividade e aviação disponíveis atualmente”.

Os clientes podem agendar a atualização para instalação nos centros de serviço da Textron Aviation na América do Norte e em alguns centros de serviço internacionais. O STC da AeroMech utiliza o “sistema autônomo” da Starlink, que consiste em uma antena, fonte de alimentação e roteador, e requer apenas a entrada de energia da aeronave. Saiba mais sobre a atualização aqui.

Sobre a Textron Aviation service

A Textron Aviation, por meio de suas marcas Beechcraft e Cessna, é renomada por sua incomparável rede de serviços global dedicada ao suporte completo ao longo do ciclo de vida. Além de sua ampla presença de instalações próprias, os clientes de jatos e turboélices da Textron Aviation têm acesso a uma rede global de mais de 300 instalações de serviço autorizadas. A Textron Aviation também oferece um programa de suporte móvel com mais de 40 unidades de serviço móvel e técnicos de serviço e suporte no local. Encontre informações adicionais sobre os programas de serviço da Textron Aviation em http://txtav.com/en/service.

Sobre a Textron Aviation

Nós inspiramos a jornada do voo. Há mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., tem capacitado nosso talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação para nossos clientes. Com uma gama que inclui de jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho a produtos de missão especial, treinamento militar e defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo, além de uma força de trabalho que produziu mais da metade de todas as aeronaves de aviação geral no mundo. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso desempenho lendário, confiabilidade e versatilidade, juntamente com nossa rede global de atendimento ao cliente, para um voo acessível e flexível.

Saiba mais em www.txtav.com|www.defense.txtav.com|www.scorpionjet.com.

Sobre a Textron Inc.

A Textron Inc. é uma empresa multi-industrial que aproveita sua rede global de negócios de aviação, defesa, indústria e finanças para fornecer aos clientes soluções e serviços inovadores. A Textron é conhecida mundialmente por suas marcas poderosas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems e TRU Simulation. Para obter mais informações, acesse: www.textron.com

Certas declarações neste comunicadoàimprensa são declarações prospectivas que podem projetar receitas ou descrever estratégias, metas, perspectivas ou outros assuntos não históricos; estas declarações são válidas apenas na data em que foram feitas e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar ou revisar quaisquer declarações prospectivas. Estas declarações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos em tais declarações prospectivas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

