NordicTrack comemora 50 anos de inovação com a estreia da Ultra 1, sua nova esteira de luxo

A iFIT, líder mundial em equipamentos de exercício físico e conteúdo de fitness, lançou seu mais recente produto inteligente: a nova esteira NordicTrack Ultra 1. A NordicTrack projetou a Ultra 1 para ser tanto uma declaração de design quanto um equipamento de fitness premium. Inspirada em móveis sob medida, a Ultra 1 é igualmente confortável em uma academia boutique de alta classe ou em uma sala de estar. Com um acabamento premium, a Ultra 1 combina perfeitamente a tecnologia de ponta com uma estética refinada.

“Ao comemorar o 50º aniversário, nosso objetivo é revolucionar a experiência de fitness com a Ultra 1, combinando design sofisticado, qualidade meticulosa e inovação de ponta para estabelecer uma nova referência no condicionamento físico doméstico. Durante décadas, a NordicTrack esteve na vanguarda do setor e, hoje, temos orgulho de conduzir a evolução do fitness conectado”, disse Kevin Duffy, CEO.

As inovações da Ultra 1 transportam os usuários por meio da visão, do som e da sensação, para que eles possam aproveitar ao máximo sua experiência de exercício. Os impressionantes montantes de carvalho branco e metal em forma de V abrigam duas das experiências mais imersivas da esteira. Oito ventiladores estrategicamente posicionados criam um sistema de resfriamento de corpo inteiro que envolve os usuários com ar fresco da cabeça aos pés. Também integrados aos montantes estão alto-falantes surround de luxo que envolvem os corredores no som ambiente de seu conteúdo de streaming ou música. Os proprietários da Ultra 1 têm a opção de alterar a velocidade e a graduação da esteira por meio dos controles metálicos inspirados na cabine de um avião ou do dispositivo de anel portátil incluído.

“A criação da Ultra 1 foi mais do que apenas um estudo de design bonito”, afirmou o diretor de Produtos da marca, Keith Hartsfield. “Ficamos obcecados com o que é importante para nossos atletas para proporcionar uma experiência imersiva e ajudá-los a atingir seus objetivos. Do ponto de vista acústico, optamos por motores silenciosos e um áudio incrível e rico. Fizemos um grande esforço para oferecer resfriamento para todo o corpo, das canelas aos ombros, porque sabemos que os detalhes são importantes para nossos atletas. Aproveitamos nossa plataforma de reflexo de qualidade comercial para proteger as articulações de nossos atletas, pois sabemos que isso é importante para os atletas que treinam com frequência. Estamos muito orgulhosos do apelo estético da Ultra 1, e o trabalho artesanal da equipe para fazer uma bela máquina funcionar como nenhuma outra é o que a torna especial.”

Para resolver uma das preocupações mais comuns entre os usuários de esteiras – a vibração –, a NordicTrack projetou a Ultra 1 com dois elementos distintos. O revolucionário design desacoplado do Stability Engine (™) absorve o impacto, garantindo uma corrida excepcionalmente suave e silenciosa, ao mesmo tempo em que mantém uma elegância austera, redefinindo o fitness de luxo.

Quando combinada com a experiência do aplicativo de condicionamento físico iFIT e sua biblioteca de conteúdo indicada ao Emmy, a Ultra 1 oferece uma experiência de condicionamento físico imersiva e inigualável. Com acesso a mais de 10 mil treinos meticulosamente selecionados, os usuários são transportados para os destinos mais deslumbrantes do mundo – das praias imaculadas de Seychelles e Costa Rica aos majestosos cumes do Kilimanjaro e do Everest.

A NordicTrack organizou uma apresentação privada da esteira de luxo no início deste ano na Art Basel Miami Beach. O lançamento da Ultra 1 na Art Basel Miami Beach foi uma escolha deliberada: mais do que uma maravilha da engenharia, é uma verdadeira obra de arte em design e função. Projetada com precisão e sofisticação, a Ultra 1 incorpora a harmonia perfeita de forma, função e luxo, redefinindo a arte do condicionamento físico doméstico.

A Ultra 1 está disponível para clientes comerciais e consumidores selecionados. Quem tiver interesse, pode acessar o site www.Ultra1.com para saber mais sobre os recursos inovadores da esteira e para se inscrever na lista de espera.

Sobre a iFIT Inc.

A iFIT é líder mundial em software de fitness conectado, e a NordicTrack é um dos nomes mais reconhecidos em equipamentos de fitness. Juntas, elas se dedicam a oferecer as experiências de condicionamento físico mais avançadas e personalizadas disponíveis. Seus produtos inovadores e conteúdo atraente são projetados para inspirar, motivar e orientar os usuários em todos os níveis na sua jornada de fitness. Para mais informações, acesse iFIT.com.

