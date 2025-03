Comitês de Determinações de Derivativos de Crédito - Candidaturas de Membros para 2025

A DC Administration Services, Inc. (DCAS) gostaria de convidar todos os membros interessados ??da ISDA a se candidatar a uma posição como membro dos Comitês de Determinações de Derivativos de Crédito. Há um Comitê de Determinações separado para cada uma das regiões pertinentes. Os membros da ISDA podem se candidatar a membros como Membro Negociador dos Comitês de Determinações ou Membro Não Negociador dos Comitês de Determinações (conforme corresponda).

As partes que desejarem se candidatar a tal posição devem revisar com cuidado e enviar uma Carta de Participação de Negociadores executada (para um possível Membro Negociador) ou uma Carta de Participação do Comitê de Não Negociadores executada (para um possível Membro Não Negociador) até as 17h (horário de Nova York) em 19 de março de 2025 (quarta-feira). Os CCPs também podem se candidatar para participar como Membros do CCP ao enviar uma Carta de Instituição Participante do CCP.

Para mais informações sobre o processo e baixar o formulário da carta correspondente, acesse https://www.cdsdeterminationscommittees.org/about-dc-committees/constitution-of-the-determinations-committees/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Consultas de imprensa:

Orlando Figueroa

orlando.figueroa@citadelspv.com