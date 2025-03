Estudo aponta dados sobre vendas no mercado imobiliário

Conforme dados divulgados pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), o setor imobiliário brasileiro encerrou o quarto trimestre de 2024 com um aumento nas vendas de unidades residenciais em comparação com o mesmo período do ano anterior. Segundo os dados apresentados pela CBIC, foram comercializadas 104.194 unidades no período, um crescimento de 19,4% em relação ao quarto trimestre de 2023. Apesar do desempenho positivo no comparativo anual, houve uma queda de 4,1% em relação ao trimestre imediatamente anterior.

Conforme informado na publicação, a região Norte teve o maior crescimento percentual no volume de vendas, registrando um aumento de 49,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. O Nordeste e o Centro-Oeste também apresentaram crescimentos expressivos, ambos com aumento de 21,2%. No Sudeste, a alta foi de 23,3%, enquanto a região Sul teve um crescimento mais modesto de 5,5%.

O relatório aponta dados que indicam que, no acumulado de 12 meses, o total de unidades comercializadas atingiu 400.547, um crescimento de 20,9% em relação ao período anterior. O Sudeste se destacou como a região com maior volume de vendas acumuladas, totalizando 205.477 unidades, seguido pelo Sul, com 84.477 unidades, e pelo Nordeste, que registrou 73.413 unidades vendidas. As regiões Centro-Oeste e Norte tiveram volumes menores, com 26.002 e 11.178 unidades, respectivamente.

O relatório ainda aponta que o Valor Geral de Vendas (VGV) também refletiu o aquecimento do setor, alcançando R$ 64 bilhões no quarto trimestre de 2024. Esse montante representa um crescimento de 22,6% em relação ao mesmo período de 2023 e de 9,3% em relação ao trimestre anterior. No acumulado dos últimos 12 meses, o VGV somou R$ 229 bilhões, consolidando uma tendência de crescimento no setor imobiliário.

José Antônio Valente, diretor da empresa de locação de equipamentos em Cascavel, Paraná, para construção civil, Trans Obra, afirmou que o crescimento do setor imobiliário, conforme apontado pelos dados da CBIC, sinaliza não apenas uma demanda aquecida por imóveis, mas também uma maior movimentação na construção civil como um todo. José disse ainda que esse cenário impacta de maneira positiva o mercado de locação de máquinas e equipamentos, já que a expansão no volume de unidades comercializadas exige um aumento na capacidade produtiva das construtoras. “O avanço significativo nas vendas, especialmente no Norte e no Nordeste, reforça a necessidade de soluções eficientes para otimizar os canteiros de obras nessas regiões, onde a infraestrutura ainda está em desenvolvimento”.

Ainda sobre o estudo, verifica-se queda nas vendas entre o terceiro e o quarto trimestre de 2024 em algumas regiões, o que pode indicar um possível desaquecimento do mercado a curto prazo. O Sudeste registrou uma retração de 5,6%, enquanto o Centro-Oeste e o Sul apresentaram quedas de 6% e 5,8%, respectivamente. O Nordeste teve um leve recuo de 3%, enquanto o Norte foi a única região que manteve crescimento, com aumento de 42,5% na comparação trimestral.

Perguntado sobre o estudo divulgado, José Antônio disse que o setor de locação de equipamentos tem se tornado cada vez mais atrativo para investidores, pois acompanha a dinâmica do setor imobiliário sem exigir o mesmo capital imobilizado das incorporadoras e que nesse contexto, surgem oportunidades promissoras dentro do segmento, especialmente para quem busca boas franquias para investir, visto que o modelo de negócios baseado em locação oferece alta demanda e potencial de crescimento sustentável no longo prazo. “Esse é um momento oportuno para empresas especializadas em locação ampliarem seu portfólio e oferecerem soluções customizadas para construtoras que buscam eficiência e redução de custos”.

