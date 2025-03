Estudo aponta dados sobre índice geral de preços

Relatório divulgado no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), apontou dados do Índice Geral de Preços – 10 (IGP-10), que registrou alta de 0,53% em janeiro de 2025, desacelerando em relação ao mês anterior, quando avançou 1,14%. O resultado reflete, principalmente, a redução dos preços de commodities agropecuárias e alimentos processados. No acumulado dos últimos 12 meses, o índice registra alta de 6,73%, enquanto no mesmo período do ano anterior apresentava queda de 3,20%.

Segundo os dados apresentados no relatório, a desaceleração do IGP-10 foi puxada pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que registrou variação de 0,57% em janeiro, bem abaixo da taxa de 1,54% observada em dezembro de 2024. As commodities que pressionaram a inflação no final do ano passado começaram a recuar, com destaque para soja, bovinos e leite in natura. Em contrapartida, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) e o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) registraram aceleração no período.

O relatório aponta dados que indicam que o grupo de Bens Finais do IPA apresentou crescimento de 0,81% em janeiro, desacelerando em relação aos 1,29% registrados em dezembro. O subgrupo Bens Finais, que exclui alimentos in natura e combustíveis para consumo, também desacelerou, passando de 1,73% para 0,65%. Já o grupo de Bens Intermediários teve aceleração, registrando alta de 1,00% contra 0,57% no mês anterior. A categoria de Matérias-Primas Brutas, por sua vez, apresentou uma variação modesta de 0,15%, após avanço significativo de 2,81% em dezembro.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), informado no estudo, acelerou para 0,26% em janeiro, revertendo a queda de 0,02% observada no mês anterior. Conforme informado na publicação da FGV, seis das oito classes de despesa analisadas registraram avanço nas taxas de variação, com destaque para Alimentação (1,41%) e Vestuário (1,02%). Os grupos de Despesas Diversas e Comunicação, por outro lado, apresentaram desaceleração, registrando variações de 0,32% e 0,05%, respectivamente.

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) também apresentou aceleração, avançando 0,74% em janeiro, frente aos 0,42% observados em dezembro, conforme dados apontados no estudo. Os três grupos componentes do índice tiveram variação positiva: Materiais e Equipamentos passaram de 0,46% para 0,64%, Serviços subiram de -0,24% para -0,03%, e Mão de Obra teve alta mais expressiva, de 0,48% para 0,98%.

José Antônio Valente, diretor da empresa de franquia de aluguel de equipamentos para construção civil Trans Obra, afirmou que o relatório apresenta dados fundamentais para a análise do cenário econômico, especialmente no setor da construção civil. José disse que a aceleração do INCC para 0,74% em janeiro, impulsionada pelo aumento no custo da mão de obra e dos materiais, tem impacto direto na locação de máquinas e equipamentos, uma vez que eleva os custos operacionais das construtoras e pode influenciar a demanda por aluguel em vez de aquisição de novos ativos. “No contexto do que é o conceito de empreendedorismo, esses dados reforçam a importância da adaptação dos negócios às oscilações econômicas. Empreendedores do setor precisam avaliar estratégias para otimizar custos e garantir competitividade”.

Segundo os dados apresentados pela FGV, a próxima apuração do IGP-10 será divulgada em 17 de fevereiro de 2025, abrangendo o período de coleta entre 11 de janeiro e 10 de fevereiro.

