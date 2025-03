Estudo aponta dados de indicadores industriais

Relatório divulgado no Portal da Indústria, chamado Indicadores Industriais, revela que indicadores econômicos da indústria brasileira apresentaram retração em dezembro de 2024. Segundo os dados apresentados, o faturamento real da indústria caiu 1,3% na passagem de novembro para dezembro, considerando os números dessazonalizados. Apesar dessa redução mensal, o faturamento acumulado no ano ainda registrou crescimento de 5,6% em comparação com 2023.

O estudo aponta também que além do faturamento, as horas trabalhadas na produção também sofreram uma retração de 1,3% entre novembro e dezembro de 2024. No entanto, quando analisado em relação a dezembro de 2023, houve um crescimento de 4,2%, e no acumulado do ano, a alta foi de 4,5%. Conforme informado na publicação, a estabilidade nos meses anteriores foi quebrada com a queda observada no último mês do ano, evidenciando um desempenho industrial menos favorável.

O emprego industrial, por sua vez, manteve-se estável em dezembro de 2024, sem variações significativas na comparação mensal, de acordo com o relatório. No entanto, em relação a dezembro de 2023, houve um avanço de 2,8%, enquanto no acumulado de 2024, o crescimento foi de 2,2% na comparação com o ano anterior. O relatório aponta dados que indicam uma desaceleração do crescimento do emprego industrial nos últimos meses do ano, embora os números permaneçam positivos em relação a 2023.

O estudo mostra que a massa salarial real da indústria recuou 0,5% entre novembro e dezembro de 2024, após ter registrado crescimento no mês anterior. Ainda assim, na comparação com dezembro de 2023, houve um aumento de 0,9%, e no acumulado do ano, a alta foi de 3,0%. O rendimento médio real também apresentou queda de 0,5% na passagem de novembro para dezembro, registrando um recuo anual de 1,9%. No entanto, no acumulado de 2024, o rendimento médio ainda apresenta um leve crescimento de 0,8%.

José Antônio Valente, diretor da empresa de locação de máquinas Trans Obra, afirmou que a retração observada nos indicadores econômicos da indústria em dezembro de 2024 reflete um momento de ajuste no setor, após um ano de crescimento acumulado. José continuou dizendo que no segmento de aluguel de betoneiras, essa oscilação pode sugerir uma redução temporária no volume de obras em execução no último mês do ano, comum devido a fatores sazonais e ajustes no orçamento das construtoras. “O crescimento acumulado de 5,6% no faturamento da indústria ao longo de 2024 e o aumento de 4,5% nas horas trabalhadas ao longo do ano indicam que a atividade industrial manteve uma trajetória positiva”.

Ainda sobre o relatório, nota-se que a Utilização da Capacidade Instalada (UCI), informada na publicação, também fechou dezembro em queda, recuando 0,8 ponto percentual (p.p.) em relação a novembro, atingindo 78,2%. Na comparação anual, a UCI foi 1,9 p.p. inferior ao registrado em dezembro de 2023. Entretanto, a média anual da UCI em 2024 foi 0,6 p.p. maior do que em 2023, sinalizando que, apesar do recuo no final do ano, a utilização da capacidade instalada manteve um desempenho superior ao do ano anterior, conforme informado na publicação.

Perguntado sobre o relatório, José Antônio disse que a estabilidade do emprego industrial em dezembro, somada ao crescimento anual de 2,2%, reforça que, apesar da desaceleração no último mês do ano, o setor segue aquecido. “No contexto da construção civil, isso pode significar a continuidade da demanda por equipamentos alugados, especialmente em segmentos estratégicos como infraestrutura e edificações”.

