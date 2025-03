Dine Brands International anuncia planos de desenvolvimento de restaurantes para 2025

Dine Brands International, uma afiliada da Dine Brands Global, Inc., a empresa-mãe dos restaurantes Applebee's Neighborhood Grill + Bar®, IHOP® e Fuzzy’s Taco Shop®, está pronta para expandir seu conceito Applebee's e IHOP de dupla marca em 2025. Esta expansão inclui entrar no mercado da Costa Rica com a franqueada BLT UK Holdings Limited e abrir os primeiros restaurantes não tradicionais no México com os franqueados Grupo Shogua e ATH Group.

O formato de dupla marca, combinando Applebee's e IHOP sob o mesmo teto, tem sido uma parte essencial da estratégia de crescimento internacional da Dine Brands. Atualmente, há 18 locais de dupla marca em sete mercados: México, Canadá, EAU, Kuwait, Arábia Saudita, Honduras e Peru. Em 2025, a empresa pretende abrir 13 restaurantes de dupla marca adicionais em novos mercados internacionais e concluir 10 conversões duplas, o que elevaria o número total de restaurantes de dupla marca a 41. A franqueada BLT UK Holdings Limited abriu o primeiro restaurante de dupla marca em Honduras em 2024 e planeja abrir um segundo local este ano. Também irão abrir o primeiro restaurante de dupla marca na Costa Rica neste verão em San José.

Com base no sucesso de 2024, quando a Dine Brands International e seus franqueados abriram 36 novos restaurantes e entraram em novos mercados como Honduras, a expansão de 2025 terá foco em oportunidades de crescimento tradicionais e não tradicionais. Além do franqueado ATH Group abrir o primeiro restaurante não tradicional de dupla marca no centro de viagens Parador Pedro Escobedo no México, o franqueado Grupo Shogua também irá abrir um restaurante IHOP no Aeroporto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) na Cidade do México.

"Estou imensamente orgulhoso do progresso que estamos fazendo para expandir e crescer com franqueados novos e existentes em todo o mundo", disse Scott Gladstone, Presidente de Desenvolvimento Internacional e Corporativo na Dine Brands Global. "Nossos planos de expansão criam oportunidades para nos adaptar aos costumes, gostos e tradições locais, bem como novos formatos e diversidade de marcas. Estamos comprometidos em criar oportunidades atraentes e lucrativas para os franqueados e a empresa, além de experiências novas e únicas para nossos clientes."

A Dine Brands está buscando desenvolvedores máster qualificados em territórios selecionados no México (Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes, Zacatecas, Coahuila, Durango, Nayarit, Colima, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca), territórios selecionados no Canadá, bem como franqueados máster / desenvolvedores máster em mercados selecionados na Europa e Ásia, incluindo Coreia do Sul, Japão e Espanha. Para oportunidades de franquia, acesse https://franchise.ihop.com/en/applebees-co-branded-franchising.

Com sede em Pasadena, Califórnia, a Dine Brands Global, Inc. (NYSE: DIN), através de suas subsidiárias e franqueados, oferece suporte e opera restaurantes sob as marcas Applebee's Neighborhood Grill + Bar®, IHOP® e Fuzzy’s Taco Shop®. Em 31 de dezembro de 2024, estas três marcas consistiam em mais de 3.500 restaurantes em 19 mercados internacionais. A Dine Brands é uma das maiores empresas de restaurantes de serviço completo do mundo e, em 2022, se expandiu para o segmento Fast Casual. Para mais informações sobre a Dine Brands, acesse o site da empresa localizado em www.dinebrands.com.

