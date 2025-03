Em 2025, GoodStorage quer difundir seu segmento no Brasil

A GoodStorage, especialista em oferecer espaços inteligentes e urbanos de armazenagem, tem como principal meta, para 2025, investir no aprimoramento e fortalecimento do segmento em São Paulo. De acordo com uma pesquisa encomendada pela companhia, e realizada pela Mind Miners, o potencial de crescimento desse mercado na capital paulista é promissor.

Os dados permitiram identificar que 67% da população paulistana nunca usou uma solução de self storage, enquanto 47% dos paulistanos ainda nem sabem o que é um self storage.

Thiago Cordeiro, CEO e fundador da GoodStorage, destaca o objetivo principal para este ano: “fortalecer ainda mais nossa posição no processo de popularização do self storage no mercado brasileiro, ampliando nossa base de locatários e expandindo nossa presença na maior capital da América Latina”.

O empresário detalha o processo para definir o objetivo. “Realizamos um acompanhamento constante das tendências do setor, com base em uma análise detalhada do mercado, avaliando a crescente demanda por soluções de armazenagem nas grandes cidades e a mudança do comportamento dos consumidores”.

Para alcançar o objetivo, foi estruturado um plano de ação do qual fazem parte iniciativas como: investimentos estratégicos em novas unidades, otimização dos processos operacionais e fortalecimento do relacionamento com locatários e parceiros.

A GoodStorage conta com 65 ativos e mais de 400 mil m² distribuídos para atender três tipos de soluções oferecidas pela empresa - self storage (que funcionam para pessoas e pequenas empresas), galpões flexíveis e urbanos, (direcionados para empresas dos mais diversos setores), entregando um faturamento anual superior a 300 milhões.

Conforme esclarece o empresário, a expectativa da GoodStorage para este ano inclui expandir a oferta da empresa, que já atende tanto pessoas físicas quanto empresas que buscam armazenagem dentro do centro urbano de São Paulo. Além disso, Thiago revela que há planos para abertura de novas unidades nos próximos anos.

“Estão previstos o lançamento da segunda fase do Park Lapa IV, nosso novo condomínio de galpões logísticos em São Paulo e o início das obras da nova unidade de self storage do Itaim Bibi, com previsão de inauguração para 2026”, conta Cordeiro.

Números do setor são promissores

A Associação Brasileira de Self Storage (ASBRASS) divulgou dados do segmento que apontam um crescimento de 16% no número de empresas, assim como no número de operações. Segundo a associação, o número de boxes cresceu 22%, o que corresponde a 179 mil unidades. Já a taxa média de ocupação subiu 2,2%, mantendo-se acima de 80%. Os índices são de 2023, em relação ao ano anterior.

"Nos últimos anos, a GoodStorage se consolidou como uma das principais empresas de armazenagem urbana do Brasil e, em 2025, vamos fortalecer nossas unidades de self storage e de Galpões Urbanos em busca de soluções cada vez mais acessíveis e inovadoras para o mercado”, declara o CEO.

Em julho de 2024 a GoodStorage adquiriu a sua principal concorrente do setor de self storage, a Guarde Aqui, absorvendo suas 26 unidades. O movimento estratégico trouxe um significativo aumento na capacidade de área locável.

“Esperamos consolidar a integração das unidades adquiridas e reforçar nossa presença na cidade de São Paulo, como parte do nosso compromisso em fomentar a cultura do self storage no Brasil, para ampliar a categoria e manter a GoodStorage uma referência no segmento”, afirma o empresário

A empresa encerrou o ano de 2024 com mais de 20 mil locatários, o dobro da quantidade de locatários em relação ao ano anterior, e registrou um crescimento de 75% no número de seus ativos.

“Continuaremos investindo em novas unidades, além de aprimorar nossas estruturas para continuar atendendo às necessidades dos nossos locatários”, reforça Cordeiro

Sobre a GoodStorage

Fundada em 2013 por Thiago Cordeiro, a empresa busca ampliar e consolidar sua presença no mercado de armazenagem urbana em São Paulo, seja atendendo pessoas físicas, como também empresas de diversos segmentos, indústrias e e-commerce com capilaridade, escala e flexibilidade por meio das unidades de self storage e galpões urbanos.

Com investimento da Evergreen Investment Advisors, gestora de fundos com aproximadamente US$ 6 bilhões sob gestão ao redor do globo, a GoodStorage atua principalmente na cidade de São Paulo, operando 65 ativos em solução de armazenagem urbana distribuídas em mais de 400 mil m².

Para mais informações, basta acessar: goodstorage.com.br/, GoodStorage no Instagram ou GoodStorage no LinkedIn