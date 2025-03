Startup cria software que fortalece relação médico paciente

A relação entre médicos e pacientes tem se transformado ao longo dos anos, muitas vezes perdendo a proximidade que era característica dos antigos consultórios familiares. Buscando resgatar essa conexão para a qualidade do atendimento e a fidelização dos pacientes, uma startup de Santa Catarina criou um software de gestão de clínicas, com foco no relacionamento médico-paciente.

O Hexapp, desenvolvido por uma equipe multidisciplinar liderada pela médica e CEO Julia Broetto e pelo CTO Mario Souza, propõe uma solução tecnológica que vai além da administração convencional. A plataforma oferece ferramentas que ajudam médicos a conhecerem melhor seus pacientes, registrando informações não apenas sobre seu histórico clínico, mas também sobre aspectos pessoais que fortalecem a conexão e a confiança no profissional de saúde.

"No passado, os médicos conheciam seus pacientes pelo nome, sabiam sobre sua família, seus hábitos e até o time de futebol do coração. Hoje, com a correria e o alto volume de atendimentos, essa proximidade se perdeu. Nossa proposta é usar a tecnologia para resgatar esse vínculo, tornando o atendimento mais humanizado e eficaz", destaca Julia Broetto.

Além de permitir um acompanhamento mais personalizado, o Hexapp também contribui para a adesão ao tratamento. Quando o paciente sente que é ouvido e valorizado, ele se compromete mais com as recomendações médicas, reduzindo taxas de desistência e melhorando os resultados clínicos. "A fidelização do paciente não é apenas uma estratégia comercial, mas uma ferramenta para garantir que ele retorne às consultas e siga corretamente o plano terapêutico", reforça Broetto.

Do ponto de vista tecnológico, Mario Souza destaca que a inovação do Hexapp está na forma como os dados são utilizados para otimizar o atendimento. "A tecnologia tem o poder de aproximar médicos e pacientes ao invés de afastá-los. Com a automação de lembretes, histórico detalhado e alertas de recorrência de exames e procedimentos, garantimos que nenhum acompanhamento importante seja perdido", explica o CTO.

Com a crescente digitalização da saúde, a solução criada pela startup catarinense se apresenta como uma alternativa para clínicas e consultórios que buscam aliar eficiência administrativa e excelência no atendimento. Ao unir gestão estratégica e tecnologia voltada para o relacionamento, o Hexapp reforça a importância da conexão entre médico e paciente, trazendo benefícios tanto para os profissionais quanto para a saúde da população.

