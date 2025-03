ReNASCIMENTO: a nova geração canta Milton

A partir de 20 de março, o público poderá conferir o documentário Milton Bituca Nascimento, um filme de Flavia Moraes que acompanhou o artista por dois anos durante sua turnê de despedida, "A Última Sessão de Música".

Paralelamente ao filme será lançado o álbum ReNASCIMENTO, com regravações de músicas de Milton cantadas por um time de vozes da nova geração da música brasileira.

Dirigido por Victor Pozas, que também assina a direção musical do documentário, o álbum apresenta 12 faixas do cancioneiro de Milton, escolhidas pelos intérpretes e seus produtores.

Sandy canta “Travessia” acompanhada por Mateus Asato, Liniker escolheu “Encontros e Despedidas”, Johnny Hooker e Kell Smith, “Paula e Bebeto”, a cantora portuguesa MARO faz “Cais”, Clarissa, “A Festa”, Agnes Nunes, “Lua Girou” e ANALU, “Canção do Sal”.

O Duo OutroEu interpreta “Clube da esquina n°2”, Os Garotin, “Bola de Meia Bola de Gude”, Tuca Oliveira faz “Canção da América”, Lucas Mamede, “Ponta de Areia / Tudo o que Você podia Ser” e o trio composto por Tim Bernardes, Zé Ibarra e Dora Morelenbaum, a canção “Anima”, cuja gravação ao lado de Milton foi registrada no documentário.

As faixas “Anima”, “Lua Girou” e “Encontros e despedidas” contaram também com a participação da Tallin Studio Orchestra, da Estônia, onde Pozas gravou a trilha do documentário. A relação das faixas e produtores pode ser conferida aqui.

“Vejo essas canções e seus intérpretes como germinadores da obra de Milton Nascimento” diz Victor Pozas, que também foi o idealizador do projeto que acabou se transformando no documentário.

A ideia de fazer um documentário nasceu no estúdio Abbey Road em Londres, quando Pozas sugeriu a Augusto Nascimento registrar uma sessão musical de Milton onde os Beatles gravaram.

A pandemia atrapalhou o plano original, mas com o lançamento da derradeira turnê mundial em 2022, surgiu a ideia da realização de um documentário. Para a missão, Victor convidou a diretora de projetos internacionais Flavia Moraes.

O filme viaja por Lisboa, Veneza, Londres, Barcelona, Los Angeles, Nova York, Ouro Preto, Belo Horizonte e Rio de Janeiro e São Paulo, entre 2022 e 2023.

Ao longo do processo, a diretora e sua equipe captaram depoimentos de personalidades que expressam o impacto e o alcance do artista no cenário musical, como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Chico Buarque, João Bosco, Sergio Mendes, Djavan, Mano Brown, Ivan Lins, Criolo, Simone, Maria Gadú, Hamilton de Holanda, Zé Renato e os companheiros do Clube da Esquina Wagner Tiso, Márcio Borges, Lô Borges, Ronaldo Bastos, Beto Guedes e Toninho Horta, entre outros.

Entre os internacionais estão Quincy Jones, Spike Lee, Wayne Shorter, Herbie Hancock, Pat Metheny, Stanley Clarke, Paul Simon, Krishna Das, Steve Jordan, Fito Páez e as cantoras Carminho e Esperanza Spalding.

“Milton Bituca Nascimento" é um road movie; seguimos Milton por quase dois anos, e o que vivemos a seu lado foi moldando a narrativa. Não se trata de um documentário tradicional, e sim um retrato – cujas cores foram se definindo durante o caminho” resume Flavia Moraes sobre a construção do trabalho.

O documentário foi realizado em parceria pelas empresas Canal Azul, Nascimento Música, Gullane e Claro, em associação com Why? Stories Matter, Vital Studio e MoonSailor, e produzido por Augusto Nascimento, Ricardo Aidar, Larissa Prado, Fabiano Gullane, Caio Gullane e André Novis, com produção associada de Flavia Moraes, Victor Pozas e Rafael Langoni.

O filme contou com a direção de fotografia de Pedro Rocha, montagem de Laura Brum e Flavia Moraes, roteiro de Marcélo Ferla e Flavia Moraes, e direção musical de Victor Pozas e Rafael Langoni.

Sobre Victor Pozas

Compositor, multi-instrumentista, produtor e diretor musical brasileiro, Victor Pozas tem uma carreira de 34 anos, sendo 27 como produtor musical na TV Globo, contribuindo em novelas, minisséries e reality shows. Já foi indicado ao Grammy Latino e recebeu um Emmy Internacional pela novela “Órfãos da Terra”. Foi responsável pela produção do álbum de estreia de Tiago Iorc e pelo lançamento de Marjorie Estiano na carreira musical. Iniciou sua trajetória no teatro, colaborando com diretores como Ulysses Cruz, Gabriel Villela e Cininha de Paula.

Em 1996, ingressou na Rede Globo, onde foi produtor musical do seriado "Sandy e Junior" até 2002. Em 2003, coproduziu a trilha do filme "Acquaria". Entre 2003 e 2007, produziu trilhas para "Malhação.? Entre 2007 e 2024 compôs a música original de 13 novelas, como “Duas Caras”, “Fina Estampa”, “Éramos Seis”, “Todas as Flores” e “Renascer”; em 2024, compôs "Entre o Bem e o Mal" para a novela "Mania de Você", em parceria com Márcio Borges e Daniel Lopes.

Victor Pozas é coprodutor associado e idealizador do documentário "Milton Bituca Nascimento", do qual também assina a direção musical, e é o diretor do álbum ReNASCIMENTO, que apresenta regravações do cantor mineiro com vozes da nova geração.

Sobre Flavia Moraes

A diretora, produtora e montadora tem em seu portfólio milhares de comerciais, além de documentários, filmes de ficção, séries de TV e espetáculos musicais.

Uma das primeiras brasileiras a integrar o Director’s Guild of America, Flavia recebeu prêmios como Cannes Lions, Clio e Caboré por suas contribuições à indústria.

Mais recentemente, como Diretora de Inovação do Grupo RBS, liderou o estudo global The Communication (R)evolution, que sintetizou ideias sobre tecnologia, comunicação e entretenimento. Essa pesquisa orientou a transformação do grupo para uma empresa voltada para o futuro e culminou em uma apresentação no TEDx.

Ela também esteve à frente da criação da OCTO, uma plataforma multimídia experimental que integrou novas tecnologias, tendências sociais e mídia tradicional.

Atualmente, Flávia divide seu tempo entre Los Angeles e Barcelona com novos projetos.

Website: https://www.instagram.com/miltonbitucanascimento/