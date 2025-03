NetApp fixa um preço de US$ 1,25 bilhão em bônus sêniores

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de infraestrutura de dados inteligente, anunciou hoje a precificação de US$ 625 milhões em valor agregado principal de seus bônus sêniores de 5,50% com vencimento em 2032, que irão render juros de 5,50% ao ano, e US$ 625 milhões em valor agregado principal de seus bônus sêniores de 5,70% com vencimento em 2035, que irão render juros de 5,70% ao ano. A oferta deve ser concluída, sujeitaàsatisfação das condições usuais de fechamento, em 17 de março de 2025.

A NetApp pretende usar uma parte dos recursos líquidos desta oferta para pagar o valor principal pendente de US$ 750 milhões em bônus sêniores de 1,875% com vencimento em 2025 e o restante dos recursos líquidos para finalidades corporativas gerais.

Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan, BofA Securities, Wells Fargo Securities, Citigroup e MUFG estão atuando como administradores conjuntos de subscrição.

Este comunicadoàimprensa não constitui uma oferta de venda ou solicitação de uma oferta de compra de quaisquer bônus sêniores ou outros títulos, nem haverá qualquer venda de bônus sêniores ou outros títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer estado ou jurisdição. A oferta de bônus sêniores apenas pode ser feita mediante um suplemento preliminar ao prospecto e do prospecto anexo, cujas cópias podem ser obtidas na:

Goldman Sachs & Co. LLC

200 West Street

New York, NY 10282

Attn: Prospectus Department

Tel.: (866) 471-2526

Fax: (212) 902-9316

E-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com

J.P. Morgan Securities LLC

383 Madison Ave.

New York, NY 10179

Attn: Investment Grade Syndicate Desk, 3rd Floor

Tel.: (212) 834-4533

Fax: (212) 834-6081

BofA Securities, Inc.

NC1-022-02-25,

201 North Tryon Street

Charlotte, NC 28255-0001

Attn: Prospectus Department

Tel.: 1-800-294-1322

E-mail: dg.prospectus_requests@bofa.com

Wells Fargo Securities, LLC

608 2nd Avenue South, Suite 1000

Minneapolis, MN 55402

Attn: WFS Customer Service

Tel.: 1-800-645-3751

E-mail: wfscustomerservice@wellsfargo.com

Citigroup Global Markets Inc.

c/o Broadridge Financial Solutions

1155 Long Island Avenue

Edgewood, NY 11717

Tel.: 1-800-831-9146

E-mail: prospectus@citi.com

MUFG Securities Americas Inc.

1221 Avenue of the Americas, 6th Floor

New York, NY 10020

Attn: Capital Markets Group

Tel.: 877-649-6848

Declaração de advertência

Este comunicadoàimprensa contém declarações prospectivas dentro do significado do Lei de Reforma de Litígios de Títulos Privados de 1995. Estas declarações implicam riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais sejam substancialmente diferentes, incluindo, mas não se limitando a, se a NetApp irá concluir a oferta, condições de mercado em prevalência, o uso antecipado dos rendimentos da oferta, que podem mudar como resultado das condições de mercado ou por outros motivos, taxas de juros e considerações corporativas, bem como o impacto das condições econômicas, industriais ou políticas gerais nos EUA ou a nível internacional. Nós nos isentamos de qualquer obrigação de atualizar as informações contidas neste comunicadoàimprensa, seja como resultado de novas informações, eventos futuros ou de outro modo.

Sobre a NetApp

A NetApp é uma empresa de infraestrutura de dados inteligente, que combina armazenamento de dados unificado, serviços de dados integrados e soluções CloudOps para converter um mundo disruptivo em uma oportunidade para cada cliente. A NetApp cria uma infraestrutura sem silos, aproveitando a capacidade de observação e a IA para permitir o melhor gerenciamento de dados do setor. Como o único serviço de armazenamento a nível empresarial incorporado nativamente nas maiores nuvens do mundo, nosso armazenamento de dados oferece flexibilidade perfeita. Além disto, nossos serviços de dados geram uma vantagem de dados através de resiliência cibernética superior, governança e agilidade de aplicativos. Nossas soluções CloudOps proporcionam otimização contínua de desempenho e eficiência mediante capacidade de observação e IA. Não importa o tipo de dado, carga de trabalho ou ambiente, com a NetApp você pode transformar sua infraestrutura de dados para alcançar o potencial de seus negócios.

NETAPP, o logotipo NETAPP e as marcas listadas em www.netapp.com/TM são marcas registradas da NetApp, Inc. Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250312332761/pt/

Contato de mídia

Kenya Hayes

NetApp

kenya.hayes@netapp.com

Contato com investidores

Kris Newton

NetApp

kris.newton@netapp.com