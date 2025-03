COAMO Agroindustrial Cooperativa Escolhe a ICM para Projeto e Engenharia de uma Nova Biorrefinaria de Milho no Brasil

A COAMO Agroindustrial Cooperativa, a maior cooperativa agrícola da América do Sul, escolheu a ICM Tecnologia em Biocombustíveis Ltda. (ICM) para fornecer serviços profissionais e equipamentos para uma nova unidade de produção de etanol de milho por moagem seca a ser construída no complexo industrial da COAMO em Campo Mourão, Paraná.

A ICM fornecerá um conjunto abrangente de serviços, incluindo engenharia, acompanhamento de construção, treinamento, comissionamento e partida, e gerenciamento de projetos, para apoiar o desenvolvimento desta Biorrefinaria de Milho Greenfield. Os serviços de projeto e engenharia serão executados em duas fases. A fase inicial de construção da planta terá uma capacidade nominal de aproximadamente 1700 toneladas de milho por dia, produzindo cerca de 249 milhões de litros de etanol anidro por ano, com planos para uma segunda fase que dobrará a capacidade de produção no futuro.

Este projeto também integrará três tecnologias proprietárias da ICM: Base Tricanter System™ (BTS™), Selective Milling Technology™ (SMT™) e FOT Oil Recovery™ (FOT™). As duas últimas tecnologias estão protegidas no Brasil com patentes concedidas e pedidos de patentes pendentes.

O SMT™ aumenta a exposição do amido, aumentando o rendimento de etanol, preservando o tamanho ideal das partículas dos outros componentes do milho, para melhor separação destes na etapa seguinte. O BTS™ utiliza uma tecnologia avançada de centrifugação em três fases para maximizar a recuperação de óleo do fluxo de vinhaça concentrada. O FOT™, que está sendo instalado no Brasil pela primeira vez, está estabelecendo um novo padrão para recuperação de óleo de milho destilado em plantas nos Estados Unidos, melhorando a separação de sólidos na vinhaça bruta e recuperando uma quantidade significativa de óleo que normalmente seria perdida na torta do decanter. Juntas, essas tecnologias aumentam a eficiência energética, melhoram o desempenho operacional e reduzem os custos gerais de produção de etanol e de farelo de milho.

“Analisamos detalhadamente diferentes tecnologias de produção de etanol de milho antes de escolher a ICM”, disse Divaldo Corrêa, Diretor Industrial da COAMO. “O histórico comprovado da ICM no Brasil, aliado ao seu escritório totalmente estruturado no país, nos deu a confiança de que eles são o parceiro certo para entregar uma planta de alta performance, eficiente e confiável.”

O investimento da COAMO na produção de etanol fortalece sua estratégia de verticalização, agregando valoràprodução de milho de seus cooperados ao processá-lo em biocombustível e farelo. Essa iniciativa reforça o papel da COAMO no setor de energias renováveis e contribui para a sustentabilidade agrícola no Brasil.

“Fazer esta parceria com a COAMO neste projeto é uma oportunidade empolgante para trabalharmos ao lado de um líder do setor agrícola da América do Sul,àmedida que ela expande suas operações para a produção de etanol de milho e farelo”, disse Chris Mitchell, Presidente e CEO da ICM. “Nosso compromisso é fornecer as tecnologias mais avançadas e eficientes para garantir o sucesso a longo prazo de nossos clientes. Este projeto representa um forte alinhamento entre a visão da COAMO e nossa expertise, e estamos ansiosos para entregar nossas soluções de ponta para apoiar seus objetivos.”

A nova unidade está prevista para iniciar suas operações no terceiro trimestre de 2026, representando um passo estratégico na jornada da COAMO na produção de etanol de milho.

Sobre a ICM, Inc.

Fundada em 1995 e com sede em Colwich, Kansas, além de um escritório regional no Brasil, a ICM fornece tecnologias inovadoras, soluções e serviços para sustentar a agricultura e impulsionar as energias renováveis, incluindo tecnologias para etanol e farelo, contribuindo para o aumento do suprimento mundial de proteína. Com tecnologias de processos proprietárias instaladas em mais de 100 plantas globalmente, a ICM viabiliza uma produção anual combinada de mais de 33 bilhões de litros de etanol e 22 milhões de toneladas métricas de grãos secos de destilaria (DDG), consolidando-se como líder mundial em tecnologias de biorrefino. Para mais informações, visite icminc.com.br.

Sobre a COAMO Agroindustrial Cooperativa

A COAMO é a maior cooperativa agrícola da América do Sul, com uma receita superior a 5 bilhões de dólares em 2024. Atendendo a mais de 32.000 cooperados, a COAMO opera unidades industriais de ponta. Com a missão de fortalecer a competitividade de seus cooperados, a COAMO integra soluções avançadas em agronegócio, industrialização e logística, agregando valor ao setor agrícola brasileiro. Para mais informações, visite www.coamo.com.br.

