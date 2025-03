Xsolla divulga relatório do primeiro trimestre de 2025 sobre o futuro dos jogos globais e o desenvolvimento de jogos: análise das métricas e tendências emergentes

A Xsolla, uma empresa global de comércio de videogames, orgulhosamente anuncia o lançamento da edição do primeiro trimestre de 2025 do “The Xsolla Report: The State of Play”. Este relatório detalhado apresenta dados relevantes, tendências e oportunidades que moldam o cenário dos jogos, capacitando profissionais da indústria a se adaptarem e prosperarem no mercado em constante mudança hoje.

A edição do primeiro trimestre de 2025 se concentra no rápido crescimento do mercado global de jogos, que deve alcançar US$ 522,5 bilhões em 2025 e se expandir a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 7,25%, atingindo US$ 691,3 bilhões até 2029. Os Estados Unidos, com o objetivo de gerar a maior parte da receita de jogos para dispositivos móveis, pretendem consolidar ainda mais sua posição como o maior mercado de jogos do mundo, contribuindo com aproximadamente US$ 141 bilhões para a receita total. Esse aumento é motivado, sobretudo, pelo crescimento contínuo dos jogos para dispositivos móveis, impulsionado pela crescente adoção de smartphones, pelo avanço tecnológico e por um mercado global mais conectado. Espera-se que o mercado de jogos para dispositivos móveis acelere a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 11,3%, com crescimento de 9,9% previsto apenas para 2025.

O relatório também aponta as tendências de mudança de envolvimento do jogador, com a Geração Z e a Geração Alpha na liderança. Essas gerações nativas digitais estão revolucionando o cenário dos jogos, avançando em direção ao conteúdo interativo, socialmente conectado e criado pelo jogador. Plataformas como o Twitch e YouTube promovem interações mais intensas entre a comunidade, tornando os jogos não apenas um entretenimento, mas também uma força social e cultural.

Os avanços tecnológicos continuam a influenciar a indústria, tendo a inteligência artificial e os jogos em nuvem como destaques na inovação. Os jogos em nuvem, que têm potencial para gerar US$ 25,3 bilhões até 2029, estão superando barreiras de acessibilidade ao permitir o streaming de alto desempenho e independente do dispositivo. Enquanto isso, a inteligência artificial está inovando no desenvolvimento de jogos, otimizando fluxos de trabalho e criando experiências personalizadas para os jogadores, o que aumenta o engajamento e a retenção. À medida que o setor de jogos se desenvolve de forma acelerada, empresas como a Activision Blizzard, NVIDIA e Microsoft se posicionam na vanguarda da inovação, incentivando investimentos e a expansão em jogos em nuvem, inteligência artificial e novos modelos de monetização.

“A convergência entre inteligência artificial e jogos em nuvem está mudando significativamente a indústria, tornando as experiências de jogos de alta qualidade mais imersivas, escaláveis e acessíveis do que nunca”, afirmou Chris Hewish, diretor de estratégia da Xsolla. “A inteligência artificial está simplificando o desenvolvimento e aprimorando o engajamento do jogador, enquanto os jogos em nuvem removem as barreiras de hardware, permitindo que mais usuários se conectem de forma perfeita, ao mesmo tempo que oferecem modelos de pagamento alternativos, como o pagamento de acordo com o uso, aos usuários. A mudança tecnológica não está apenas moldando o futuro, mas também está definindo o futuro.”

Além destas descobertas, o relatório também destaca uma tendência definidora que molda a indústria: a democratização do desenvolvimento de jogos, que abre os caminhos para os jogos de impacto social. Com as ferramentas de desenvolvimento de jogos cada vez mais acessíveis, surge uma nova geração de tomadores de decisão, jovens criadores que aproveitam os jogos para enfrentar os desafios da comunidade e promover um envolvimento social significativo.

O relatório completo descreve as tendências atuais e oportunidades estratégicas no mercado global de jogos, oferecendo perspectivas inestimáveis ??para os desenvolvedores e partes interessadas do setor.

