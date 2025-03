Comunicado à Imprensa: Allianz Estende a Parceria Olímpica e Paraolímpica Mundial até 2032

Mais rápido, mais alto, mais forte e juntos: Após os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos exclusivos de Paris 2024, a Allianz e o Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciaram hoje que irão estender sua Parceria Olímpica e Paraolímpica Mundial (TOP Partnership) por mais quatro anos até 2032.

Como Parceiro Oficial Mundial de Seguros, A Allianz dará suporte aos Movimentos Olímpicos e Paraolímpicos para um ciclo adicional de jogos, que inclui os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Inverno dos Alpes Franceses 2030 e os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Brisbane 2032 (Austrália), unindo atletas e bilhões de fãs em uma competição pacífica nos 70 mercados da empresa em todo o mundo. A Allianz administra riscos, oferece proteção a organizadores, participantes e espectadores, bem como apoia atletas através de mentoria e oportunidades de carreira. Os Jogos de 2030 e 2032 serão realizados em dois dos principais mercados da Allianz, França e Austrália, que contribuíram com mais de 10% do lucro operacional da Allianz em 2024.

A Allianz, uma das principais seguradoras do mundo e a marca de seguros de maior presença, tem sido a Parceira Oficial de Seguros Internacional do Movimento Olímpico desde 2021, dando suporteàpreparação e realização de Paris 2024, Milano Cortina 2026 e LA 2028. A Allianz também apoia o Comitê Paraolímpico Internacional desde 2006, se tornando um "Parceiro Paraolímpico Mundial" em 2021. A parceria com os Movimentos Olímpicos e Paraolímpicos complementa o programa "Poder da Unidade", que ajuda a unir pessoas e organizações para promover prosperidade inclusiva através da união, conexão e entendimento comum.

Paris 2024: Recorde de audiência

Um recorde de 84% do público mundial potencial acompanhou os Jogos Olímpicos de Paris 2024, segundo a pesquisa independente conduzida em nome do COI. Isto equivale a cerca de cinco bilhões de pessoas e significa que mais da metade da população mundial acompanhou as conquistas inspiradoras dos atletas olímpicos e a mágica coesa dos Jogos Olímpicos de Paris.

Os Jogos Paraolímpicos de Paris 2024 foram os maiores e melhores até agora, ao definir um novo marco para todas as futuras edições dos jogos. Eles reuniram um recorde de 169 delegações competidoras e 4.400 atletas, e foram transmitidos por 225 detentores de direitos de mídia, mais do que qualquer outro. Ao destacar o crescente apelo internacional dos Jogos Paraolímpicos, o número de horas assistidas de TV ao vivo, excluindo o mercado anfitrião, aumentou em 83% quando comparado com Tóquio 2020.

O Diretor Executivo da Allianz, Oliver Bäte, disse: "Os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Paris 2024 inspiraram o mundo, bem como nossos funcionários, clientes e parceiros comerciais, que elevam e unem pessoas por meio do esporte. Também vimos benefícios muito positivos para nossos negócios e a marca Allianz. Assim, estamos muito satisfeitos, sobretudo no contexto de um mundo cada vez mais dividido, em estender esta parceria bem-sucedida até 2032, além de continuar nosso apoio ao espírito unificador dos Movimentos Olímpicos e Paraolímpicos."

O Presidente do COI, Thomas Bach, disse: “Estamos muito felizes que, após o sucesso dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, iremos estender nossa parceria com a Allianz por mais quatro anos. A Allianz é líder mundial em seu setor e acredita na visão olímpica de construir um mundo melhor através do esporte, e respalda nosso compromisso com atletas em todo o mundo. Agora, mais do que nunca, o mundo precisa do poder dos esportes para unir as pessoas. O COI e a Allianz compartilham esta visão, sendo por isto que consideramos nossa parceria mais importante do que nunca."

Andrew Parsons, Presidente do Comitê Paraolímpico Internacional (IPC), disse: "A jornada da Allianz com o IPC começou em 2006, e nossa parceria e paixão conjunta por tornar o mundo um lugar melhor, se fortaleceu a cada dia, tendo um tremendo impacto em todo o Movimento Paraolímpico. Estamos na expectativa de que nossa parceria com a Allianz exceda um quarto de século com a extensão deste contrato até 2032. Isso nos dá ainda mais confiança no que podemos conquistar juntos no futuro para construir um mundo mais inclusivo mediante o esporte paraolímpico."

Ji?í Kejval, Presidente da Comissão de Receitas e Parcerias Comerciais do COI, disse: "A Allianz é uma grande apoiadora dos Movimentos Olímpicos e Paraolímpicos. A empresa iniciou um negócio de liderança mundial tendo por base a confiança, o que ressalta a importância da confiança e do compromisso que a Allianz depositou em nossa parceria. Estamos muito orgulhosos de trabalhar junto com a Allianz até 2032."

Pessoas, negócios, marca

Nos recentes Jogos Olímpicos e Paraolímpicos de Paris 2024, a Allianz desempenhou um papel multifacetado, ao oferecer cobertura abrangente de seguro, enorme suporte aos atletas e campanhas em mais de 60 mercados internacionais, que conectaram funcionários, clientes, parceiros de negócios e fãsàvisão compartilhada de construir um mundo melhor através do esporte.

Como parceira mundial de seguros, a Allianz ajudou a garantir a entrega tranquila e segura dos jogos, protegendo atletas, fãs e os muitos atores do ecossistema esportivo do início ao fim, muitas vezes mediante soluções e serviços "intangíveis" em 15 linhas de negócios. A Allianz lançou um programa abrangente de assistência médica para 155.000 atletas, funcionários, voluntários e membros da família olímpica e paraolímpica, forneceu seguro de cancelamento de ingressos para fãs, bem como proporcionou cobertura de propriedade e responsabilidade a muitos locais esportivos.

Através de sua campanha mundial "Get Ready for the Best" (Prepare-se para o Melhor) com foco na importância da preparação mediante várias atividades de mercado e campanhas digitais em mais de 60 países, a Allianz promoveu uma profunda conexão com o espírito olímpico e envolveu novos grupos-alvo. Desde o início da parceria em 2021, a conscientização da parceria entre os clientes aumentou em pontos percentuais de dois dígitos. Isso impulsionou o desempenho em métricas-chave referentesàmarca, como simpatia pela marca e consideração de compra. O valor da marca da Allianz foi estimado em 23,8 bilhões de dólares, conforme a Interbrand.

A Allianz administra um programa dedicado de suporte aos atletas, Team Allianz, que compreende mais de 100 atletas ao redor do mundo. Isso inclui um ano de mentoria do programa Buddy e iniciativas de educação financeira, que ajudam os atletas a administrar esportes, finanças pessoais e suas carreiras profissionais. A Allianz também lidera o programa MoveNow, que estimula jovens de todo o mundo a permanecer ativos, ao oferecer acesso e oportunidades.

Sobre a Allianz

A Allianz Group é uma das principais seguradoras e administradoras de ativos do mundo, com cerca de 128 milhões* de clientes privados e corporativos em quase 70 países. Os clientes da Allianz têm o benefício de uma ampla gama de serviços de seguros pessoais e corporativos, que vão desde seguros de propriedades, vida e saúde até serviços de assistência, bem como seguros de crédito e empresariais a nível mundial. A Allianz é uma das maiores investidoras do mundo, administrando cerca de 776 bilhões de euros** em nome de seus clientes de seguros. Além disto, nossos gestores de ativos PIMCO e Allianz Global Investors administram cerca de 1,9 trilhão de euros** em ativos de terceiros. Graçasànossa integração sistemática de critérios ecológicos e sociais em nossos processos de negócios e decisões de investimento, estamos entre os líderes do setor de seguros no Índice de Sustentabilidade Dow Jones. Em 2024, mais de 156.000 funcionários obtiveram um volume total de negócios de 179,8 bilhões de euros e um lucro operacional de 16,0 bilhões de euros para o grupo.

*Incluindo entidades não consolidadas com clientes da Allianz.

** Em 31 de dezembro de 2024.

Sobre o Comitê Olímpico Internacional (COI)

O Comitê Olímpico Internacional é uma organização civil internacional, não governamental e sem fins lucrativos, composta por voluntários, comprometida em construir um mundo melhor através do esporte. Ele redistribui mais de 90% de sua renda ao movimento esportivo mais amplo, o que significa que todos os dias o equivalente a US$ 4,2 milhões se destinam a ajudar atletas e organizações esportivas em todos os níveis ao redor do mundo.

Sobre o Comitê Paraolímpico Internacional (IPC)

O Comitê Paraolímpico Internacional (IPC) é o órgão internacional de governo do Movimento Paraolímpico com sede em Bonn, Alemanha. Fundado em 1989 como uma organização internacional sem fins lucrativos, visamos nos centrar no atleta e concentrar nos membros em todos os nossos esforços. A visão do IPC é criar um mundo inclusivo através do esporte paraolímpico, enquanto nossa missão é liderar o Movimento Paraolímpico, supervisionar a entrega dos Jogos Paraolímpicos e dar suporte aos membros para permitir que os atletas paraolímpicos atinjam a excelência esportiva.

