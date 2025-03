Banco24Horas compacto disponibiliza recargas de celular e TV

Presente no dia a dia de mais de 160 milhões de brasileiros com soluções que promovem a inclusão financeira, o Banco24Horas anuncia a habilitação de recargas de celular e TV em seu dispositivo compacto, o Atmo do Banco24Horas. Clientes de oito operadoras de telefonia e duas operadoras de TV podem recarregar o serviço pré-pago no Banco24Horas compacto.

O equipamento é uma versão compacta do caixa eletrônico da rede de autoatendimento. Ele conta com POS multibiométrico que fica instalado nos caixas dos comércios em localidades de norte a sul do país, com limitado ou nenhum acesso a serviços bancários.

Os serviços disponíveis no Atmo, para além da recém-habilitada, são: saques, consulta de saldos e extratos e pagamentos, entre outros. Cada uma delas pode ser realizada diretamente no dispositivo, com segurança, privacidade e eficiência.

“Incluir brasileiros no sistema financeiro é uma das prioridades do Banco24Horas. E o Atmo nasceu com esta proposta há quatro anos, disponibilizando solução bancária para pessoas que vivem em regiões sem agências ou mesmo com total impossibilidade logística para instalação de caixas eletrônicos. Sabemos que muitas destas pessoas, além de sacar dinheiro, pagar contas e consultar extrato, também demandam de serviços como os de recargas. Possibilitar este acesso à população destas localidades é cumprir com a nossa missão e reiterá-la na prática de forma contínua”, afirma Rodrigo Maranini, Gerente de Produto e Canais de Distribuição na TecBan.

Com o Atmo, os clientes podem sacar o dinheiro ou realizar qualquer transação financeira no mesmo local onde fazem as compras. Os comerciantes e donos de estabelecimentos recebem uma bonificação para cada saque realizado. A partir de abril, a transação de recarga também oferecerá ao lojista este benefício.

São sete passos para realizar as recargas:

Tocar na tela do Atmo; Selecionar mais serviços; Selecionar recarga e depois recarga de celular; Inserir o cartão de débito; Escolher a operadora e informar o número do celular com DDD; Selecionar o valor da recarga e confirmar os dados; Inserir a senha; Recarga realizada.

