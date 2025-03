Textron Aviation comemora 10 anos de inovação e excelência na sua fábrica de interiores

A Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc. (NYSE: TXT), comemorou recentemente o aniversário de 10 anos da sua fábrica de interiores (IMF), um feito que representa a dedicação da empresa em projetar e criar o ambiente ideal para a aeronave do cliente com qualidade e cuidado inigualáveis. Durante a última década, a equipe altamente qualificada da IMF desempenhou um papel fundamental na criação de interiores exclusivos e personalizados para aeronaves Cessna e Beechcraft, estabelecendo altos padrões no setor de aviação.

“Na última década, a equipe da IMF tem demonstrado consistentemente sua experiência no design de interiores luxuosos e personalizados para aeronaves Cessna e Beechcraft. Com sua ampla experiência e trabalho artesanal meticuloso, cada interior é uma representação única de nossa dedicação inabalávelàexcelência e ao atendimento das necessidades de nossos clientes”, disse Todd McKee, vice-presidente sênior de Integrated Supply Chain. “Ao celebrarmos esse feito, continuamos comprometidos em estabelecer o padrão no campo de interiores de aviação e inspirar o futuro do voo.”

Em 2015, a Textron Aviation adquiriu e reformulou a marca das instalações da IMF. Em 2024, a área útil da instalação foi ampliada para 16 mil pés quadrados. A expansão permite que a empresa dê suporteàdemanda cada vez maior por interiores personalizados em quase todas as entregas de aeronaves, além de novos modelos como o Cessna Citation M2 Gen2, CJ4 Gen2, Cessna SkyCourier, Beechcraft King Air 360 e King Air 260. Os produtos atualmente em desenvolvimento – incluindo o Cessna Citation Gen3s, o Citation Ascend e o Beechcraft Denali – também receberão suporte nas instalações da IMF quando entrarem em serviço.

Em consonância com o compromisso da empresa com a sustentabilidade, as melhorias das instalações em 2024 também incluíram iluminação LED de baixo consumo de energia e sistemas de alta eficiência.

Localizado em Wichita (EUA), o campus da IMF é uma instalação de última geração para a fabricação de interiores de aeronaves. A equipe altamente qualificada de operação e artesania utiliza tecnologia avançada para criar e personalizar cada mobília interior. Desde os painéis laterais e superiores e a costura do estofamento até os armários em toda a cabine, a equipe de artesania da IMF da Textron Aviation garante exatidão e precisão do início ao fim.

Inspiramos a jornada de voo. Por mais de 95 anos, a Textron Aviation Inc., uma empresa da Textron Inc., capacitou nosso talento coletivo nas marcas Beechcraft, Cessna e Hawker para projetar e oferecer a melhor experiência de aviação aos nossos clientes. Com uma linha que inclui tudo, desde jatos executivos, turboélices e pistões de alto desempenho até missões especiais, treinamento militar e produtos de defesa, a Textron Aviation possui o portfólio de produtos de aviação mais versátil e abrangente do mundo e uma força de trabalho que produziu mais de metade de todas as aeronaves da aviação geral no mundo inteiro. Clientes em mais de 170 países confiam em nosso lendário desempenho, confiabilidade e versatilidade, juntamente com nossa confiável rede global de atendimento ao cliente, para voos acessíveis e flexíveis. Para mais informações, acesse www.txtav.com | www.defense.txtav.com | www.scorpionjet.com.

A Textron Inc. é uma empresa multissetorial que aproveita sua rede internacional de empreendimentos aeronáuticos, de defesa, industriais e financeiros para oferecer aos clientes soluções e serviços inovadores. A Textron é conhecida em todo o mundo por suas marcas poderosas, como Bell, Cessna, Beechcraft, Pipistrel, Jacobsen, Kautex, Lycoming, E-Z-GO, Arctic Cat, Textron Systems e TRU Simulation + Training. Para mais informação, acesse: www.textron.com.

