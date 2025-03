Nexxera participa da 7ª edição do ERP Summit 2025

Marcada para os dias 24 e 25 de março no pavilhão azul do Expo Center Norte, em São Paulo, a 7ª edição do ERP Summit 2025 deve ter como tema central “A inteligência do software como fator de mudança na gestão dos negócios”.



O evento, que terá entre seus expositores nomes como Microsoft e SAP, promete trazer inovações e discussões sobre tendências tecnológicas a mais de 6 mil participantes, entre empresas, executivos e profissionais em busca de soluções para tornar seus processos mais eficientes.



Nesta edição, a Nexxera, companhia de B2B Payments, Supply & Credit, fará o lançamento do Invisible Finance no evento. A solução, apresentada como a evolução do embedded finance, será uma das únicas no mercado capaz de proporcionar a ERPs e empresas de tecnologia, a possibilidade de integrar bancos, registradoras, adquirentes e financiadores em um único ambiente, como explica Edson Silva, fundador e presidente da Nexxera.



“O mercado de gestão empresarial e tecnologia está em constante evolução, exigindo que as empresas inovem e busquem novas formas de fidelizar clientes, gerar valor e aumentar a rentabilidade. Neste cenário, o Invisible Finance permite que plataformas de gestão e automação, e empresas de tecnologia ofereçam serviços financeiros e mercantis integrados, incluindo o crédito”, assegura o empresário.



O estande da Nexxera no evento contará com uma equipe de especialistas para atender profissionais C-Levels e analistas das áreas financeira, de TI e de compras que buscam tornar sua receita e posicionamento de mercado ainda mais robustos.



“Nosso foco é atingir empresas que buscam integrar serviços financeiros às suas plataformas, oferecendo novas soluções aos clientes que desejam fortalecer seu ecossistema financeiro por meio do Invisible Finance”, propõe Silva.



De acordo com Silva, as companhias têm enfrentado grandes desafios na tentativa de entregar mais valor aos seus clientes, sem tempo para investir na construção de parcerias com instituições financeiras ou no desenvolvimento de soluções complexas. “Com esta solução, os ERPs podem deixar de ser apenas sistemas de gestão e se transformar em plataformas completas, que integram serviços financeiros, automatizam processos com objetivo de simplificar a rotina dos usuários”.



Ele explica que a plataforma é capaz de promover integração com todos os bancos, eliminando múltiplos acessos, além de automatizar pagamentos, recebimentos e conciliações, reduzindo trabalho manual e riscos operacionais. “A solução pode ajudar na oferta de crédito integrada, tornando o ERP um facilitador do crescimento financeiro dos seus clientes, com menos risco e de acordo com as novas regulamentações”.



Sobre a solução Invisible Finance



O Invisible Finance foi projetado para simplificar operações financeiras ao conectar múltiplas soluções e serviços financeiros por meio de uma única plataforma.



Entre suas características, estão a centralização de todos os bancos com uma única conexão (API/EDI), análise de risco e crédito utilizando Inteligência Artificial (IA), modalidades de crédito para alongar prazos e/ou antecipar recebíveis, além de soluções de Supply Chain, gestão de estoque, docas e rentabilidade. A solução também inclui crédito estruturado, buscando fortalecer o caixa das empresas e promover eficiência em toda a cadeia de negócios.



“É comum ver no mercado diversas empresas oferecendo um ou outro serviço em embedded finance. Isso faz com que as empresas contratem um aqui, outro lá, na tentativa de oferecer os melhores produtos para seus clientes. Por isso, criamos o Invisible Finance, que tem como premissa reunir tudo em um só lugar”, avalia Silva.



Entre as palestras realizadas nos dois dias do ERP Summit 2025, o fundador e presidente da Nexxera fará uma apresentação no dia 25 de março, no Palco Gestão, para abordar as funcionalidades do Invisible Finance.



Para saber mais, basta acessar: https://www.nexxera.com/