Imóveis: sobe em 21,5% venda de unidades novas em 2024

O mercado imobiliário registrou alta de 21,5% em vendas de imóveis novos, no acumulado de janeiro a outubro de 2024, em relação ao mesmo período do ano anterior. O percentual representa a marca de 155.769 unidades vendidas, e foi medido pelo indicador ABRAINC-FIPE.

Os números são da pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (ABRAINC) e pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) com dados de 20 empresas associadas à ABRAINC.

Lázaro Júnior, sócio-diretor da Urbanize Imobiliária, avalia os resultados do setor em 2024. “O mercado imobiliário demonstrou resiliência e capacidade de adaptação, apesar de desafios como a alta da Selic, que restringe o acesso ao crédito e eleva os custos financeiros de empresas e consumidores”.

Segundo o especialista, o setor imobiliário brasileiro iniciou o ano de 2024 com sinais claros de crescimento e recuperação, puxado por alguns programas habitacionais, como o Minha Casa Minha Vida, e a contribuição do segmento de médio e alto padrão.

O levantamento da ABRAINC também apontou que o setor atingiu crescimento de 13,6% em volume e 21,2% no valor da venda de lançamentos. Nos lançamentos do Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) a alta foi de 33% em volume e 34,4% em valor comercializado.

A pesquisa revelou ainda que o segmento de Médio e Alto Padrão (MAP) alcançou um aumento de 3,8% no volume de vendas e de 23,7% no valor total de vendas. O programa MCMV apresentou crescimento de 26,1% no número de unidades vendidas e 22,5% em valor de vendas.

“O mercado se mostrou resiliente em meio ao cenário econômico desafiador. Nesse contexto, para muitos, a compra de um imóvel vai representar investimento e estabilidade, dois fatores ainda mais valorizados em momentos de incerteza econômica”, pontua o empresário.

Imóveis entre os principais desejos de compra do brasileiro

A última pesquisa RADAR FEBRABAN, realizada em 2023, sobre a expectativa de brasileiros quanto à evolução do país e a perspectiva de melhoria da vida pessoal, mostrou que a compra de um imóvel é o desejo de 31% dos entrevistados.

De acordo com Lázaro Júnior, o mercado imobiliário busca atender à crescente demanda com atenção às novas necessidades dos compradores por meio de novos lançamentos e imóveis modernos. Segundo o empresário, os perfis dos compradores que mais impulsionaram o crescimento das vendas, em 2024, foram jovens profissionais entre 25 e 40 anos, investidores, aposentados e pessoas ligadas ao agronegócio.

Para 2025, o empresário também vê um cenário positivo. “Com um bônus demográfico favorável, alta intenção de compra por parte dos compradores e uma indústria pujante, o setor tem todas as condições de seguir crescendo acima do PIB este ano”.

Lázaro Júnior afirma que há motivos para confiar em um crescimento contínuo. “Mesmo com a alta na taxa de juros, acreditamos que o mercado imobiliário em 2025 seguirá de forma crescente, impulsionado por novos lançamentos e um aumento na procura de imóveis de alto padrão”.

Conforme explica o sócio-diretor da Urbanize Imobiliária, investir em imóveis ainda é uma certeza de bom negócio a médio e longo prazo, tanto para renda como para a moradia própria. “A casa própria sempre foi o maior sonho de consumo do brasileiro e continuará sendo em 2025. Além disso, o investimento em imóveis é cada vez mais consolidado, com a valorização tanto do imóvel como do valor das locações”, reforça.

