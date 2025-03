You Man Grooming lança novo leave-in “All Ways”

A marca de produtos masculinos You Man Grooming anunciou o lançamento do All Ways, o seu novo leave-in (item usado em cabelos limpos sem enxágue). Ele foi criado com o objetivo de hidratar, proteger e modelar os fios do cabelo, de modo a torná-lo mais saudável, alinhado e com aspecto natural.

Para desenvolver o produto, a empresa passou por um processo dividido em diferentes etapas. O primeiro deles foi testar fórmulas até chegar na que atingisse o resultado ideal. Em seguida, vieram os estudos de embalagem e acabamento, seguidos pelo desenvolvimento da arte e identidade visual.

“Só então partimos para a produção final. Foram meses de trabalho para entregar o produto”, comenta Jhoni Cervantes, diretor de marketing da You Man Grooming. Segundo ele, a empresa decidiu lançar o leave-in ao identificar uma nova tendência de comportamento no público masculino.

“Percebemos que o mercado de grooming masculino estava evoluindo, acompanhando as novas tendências de cortes, que agora são mais naturais e despojados. Antes, os homens finalizavam o cabelo principalmente com pomadas e géis para fixação, mas com esse novo estilo, a necessidade mudou”, explica.

Com isso, a You Man Grooming buscou um produto que mantivesse os fios no lugar, mantendo um efeito mais natural e sem a rigidez das pomadas e do gel tradicional. O All Ways foi desenvolvido para ser versátil e usado em todos os tipos de cabelo.

O leave-in tem como premissa se adaptar a cortes mais atuais e despojados, como o messy hair, cortes repicados e médios, nos quais o movimento dos fios é importante para a aparência. Ele também funciona para cabelos curtos, podendo ajudar no controle do frizz e na hidratação, e para cabelos longos e cacheados.

Futuro do setor

Um relatório da Grand View Research aponta que o mercado global de cuidados pessoais para homem (o que inclui produtos para pele, cabelos e grooming) foi avaliado em US$ 30,8 bilhões em 2021, devendo evoluir a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 9,1% de 2022 a 2030.

Questionado sobre quais as tendências de corte masculino e o futuro do setor para os próximos anos, Cervantes disse acreditar que o público vai optar por uma linha mais natural e versátil, deixando de lado o visual extremamente fixado.

“O messy hair continua forte, com fios levemente bagunçados, mas controlados. Os cabelos médios e longos também estão em alta, refletindo um estilo mais autêntico e descomplicado”, salienta.

Ele acrescenta que cortes curtos como o Buzz Cut e o Caesar Cut seguirão como tendência, agora com mais textura e leveza. “O fade e o low fade continuam populares, mas com um degradê mais suave e natural. O homem moderno busca cuidar do cabelo sem perder a naturalidade, e produtos que ajudam a manter esse equilíbrio são a chave para essa nova fase do grooming masculino”, opina.

Cervantes ressalta ainda uma outra mudança percebida no mercado: salões e barbearias ampliaram serviços, incluindo terapias capilares, enquanto as redes sociais influenciam tendências e comportamentos de consumo. A quebra de estereótipos sobre masculinidade e o aumento da aceitação do autocuidado masculino também têm impulsionado o segmento, que se beneficia de inovações tecnológicas em produtos e tratamentos.

“Além disso, a personalização tem ganhado espaço, com marcas oferecendo soluções sob medida para necessidades individuais, como cabelos oleosos, ressecados ou com tendência à queda. Outro ponto relevante é o aumento da preocupação com ingredientes naturais e sustentáveis, refletindo uma tendência global por produtos mais conscientes e eco-friendly”, complementa.

Todos esses fatores, somados à mudança cultural em torno do autocuidado masculino, indicam que o setor de cuidados com o cabelo para homens tem um futuro promissor, conclui o diretor de marketing da You Man Grooming.

Para saber mais, basta acessar: https://youman.com.br/