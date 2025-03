Prêmio Melhor Escolha elege internet mais rápida do Brasil

O comparador de planos Melhor Escolha analisou 2,3 milhões de testes de velocidade, entre janeiro e dezembro de 2024, para eleger as operadoras de internet banda larga e internet móvel mais rápidas. Em sua 3ª edição, o Prêmio Melhor Internet 2025 destacou a Vivo Fibra, como a internet Banda Larga mais rápida do país, com uma média de 153 Mega de velocidade e a TIM como a internet móvel mais rápida, com uma média de 114 Mega.

O Melhor Escolha é um aliado dos consumidores durante o processo de contratação de serviços de telecomunicação, fornecendo informações detalhadas que os ajudam a encontrar planos de internet e celular que melhor atendam às suas necessidades.

“A premiação é uma forma de reconhecer a qualidade da internet que chega até o consumidor, acompanhando a evolução tecnológica e o compromisso das operadoras em oferecer serviços mais rápidos”, comenta Hadassa Rodrigues, gerente de marketing do Melhor Escolha.

O Prêmio Melhor Escolha também atua como um registro histórico, permitindo acompanhar a evolução da internet ao longo dos anos. Dados das edições anteriores do prêmio apontam um crescimento na conectividade no Brasil. De 2023 a 2025, a velocidade média da internet fixa nacional aumentou 55%, passando de 79 para 123 Mega. Já a média da velocidade da internet móvel, impactada pela chegada do 5G, aumentou 151%, passando de 37 Mega para 93 Mega.

Apesar desse avanço, algumas regiões enfrentam dificuldades. “Estados como Roraima e Amapá ainda enfrentam desafios na velocidade da internet banda larga, evidenciando a importância de investimentos constantes para aumentar o acesso a uma internet fixa mais rápida e de qualidade em todo o país”, afirma a gerente.

A análise para o Prêmio Melhor Escolha 2025 considerou dados oficiais da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e mais de 2,3 milhões de testes de velocidade realizados na ferramenta entre janeiro e dezembro de 2024.

Para fazer parte dos rankings, foi exigido que as operadoras tivessem participação significativa no mercado nacional e estadual, além de presença nos testes realizados durante o período analisado.

Website: https://melhorescolha.com/internet-banda-larga/melhor-internet/