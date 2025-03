Nova tecnologia de proteção chega ao setor elétrico

A CLAMPER é uma das empresas líderes no Brasil na fabricação de Dispositivos de Proteção contra Surtos Elétricos (DPS). Esses dispositivos são projetados para drenar da rede elétrica as correntes de raios e surtos elétricos que podem danificar os equipamentos. Sendo assim, os DPS são utilizados para proteger os equipamentos eletroeletrônicos de diversas formas de surtos elétricos, como os provenientes de descargas atmosféricas (raios), acionamento de motores elétricos e manobras na rede de distribuição de energia – realizadas pela concessionária de energia.

Com mais de 58 milhões de produtos vendidos, a empresa realizou, em 2024, o lançamento da nova linha iCLAMPER com tecnologia LCF, no mercado nacional.

A Linha iCLAMPER tinha o varistor que direciona a sobrecorrente, protegendo os eletrônicos contra danos. Com o centelhador adicionado à linha, este novo componente age para drenar correntes de surto e evitar corrente de fuga durante sobretensões na rede elétrica.

A linha iCLAMPER com a tecnologia LCF, combina o varistor e o centelhador para proteger contra os surtos elétricos. O nível de proteção Up (≤ 0,68 kV) indica que, quanto menor o valor de Up, maior é a proteção para os equipamentos. O dispositivo mantém a função bivolt.

Os dispositivos dessa linha podem aumentar a vida útil dos equipamentos em até cinco vezes, reduzindo a necessidade de substituição de equipamentos, o que impacta na geração de resíduos eletrônicos.

A instalação é feita por meio de conexão direta à tomada, sem a necessidade de ajustes adicionais. A linha inclui filtros de linha com chave disjuntor, que eliminam a troca de fusíveis. Os dispositivos funcionam em locais sem aterramento, possuem invólucro que não propaga chamas e garantia de seis anos.

"A CLAMPER está no mercado de fabricação de DPS há mais de 33 anos. Neste momento, trazer novas tecnologias, como a LCF, impacta positivamente o mercado brasileiro. Uma vez que demonstra o compromisso contínuo em oferecer soluções de proteção cada vez mais avançadas contra raios e surtos elétricos", destaca Diogo Xavier, coordenador de Produtos da CLAMPER.

Tecnologia LCF

A tecnologia LCF é uma associação dos componentes: varistor e centelhador, de forma a reduzir a zero a condução de corrente de fuga. A corrente de fuga é um valor de corrente baixo que flui pelo elemento de proteção em condições normais. Agora, a linha iCLAMPER com tecnologia LCF tem a junção de atuação do varistor e do centelhador para atuar na proteção dos equipamentos eletroeletrônicos contra raios e surtos elétricos.

Compromisso com a sustentabilidade

Outra novidade é a adoção de embalagens de papel certificado FSC. Todo o processo de mudança das embalagens começou há mais de um ano e, com o lançamento da nova linha iCLAMPER com tecnologia LCF, foi dado o start para a troca definitiva do material das embalagens. Com esta virada a favor da sustentabilidade, a CLAMPER deixa de utilizar, em média, 17 toneladas de plástico por ano, apenas com a troca da embalagem da linha iCLAMPER com tecnologia LCF.

Também é oferecido o serviço de logística reversa para os produtos que chegaram ao fim de vida útil. São centenas de pontos de coleta listados no site da Gestora para Logística Reversa de Equipamentos Eletroeletrônicos (Green Eletron).

As boas práticas de ESG são aplicadas para evitar o descarte irregular de resíduos eletrônicos que possam contaminar o meio ambiente.

Anualmente, a meta é reduzir em 10% o consumo de água, com processo monitorado mensalmente. Atitudes simples como o uso de torneiras temporizadas e a reutilização da água do ar-condicionado para limpeza e rega das plantas já têm dado resultados positivos, gerando economia.

Inclusão social

A escrita em braile está aplicada nas embalagens para facilitar a leitura das mais de 6,5 milhões de pessoas com deficiência visual no Brasil, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Esta mudança nas embalagens impulsiona iniciativas mais inclusivas nas indústrias do segmento de DPS e equipamentos elétricos.

Sobre a CLAMPER

É uma das empresas líderes no mercado brasileiro de DPS, com comercialização em 23 países e seus produtos possuem certificações nacional e internacional. Há três anos, construiu em um espaço de 400 m² o laboratório de testes para DPS.

Durante a FEICON 2024, a nova linha iCLAMPER com tecnologia LCF foi lançada.

Todos os produtos da linha iCLAMPER com a tecnologia LCF estão disponíveis para compra na loja oficial CLAMPER e nos principais marketplaces, revendas e homecenters do país.

Website: https://www.lojaclamper.com.br/lancamento/iclamper-lcf