Doctor'Home expande globalmente e facilita o acesso à saúde

A empresa catarinense Doctor’Home atua com um modelo de atendimento médico domiciliar que busca otimizar a logística da saúde no Brasil. Desde sua fundação em 2019, mais de 150 mil atendimentos domiciliares foram realizados, com um índice de resolutividade de 95%.

O principal objetivo da Doctor’Home é oferecer um serviço de saúde de forma humanizada, com agilidade, resolutividade e conforto aos pacientes, que recebem o atendimento nos próprios lares, sem necessidade de deslocamento até clínicas ou hospitais em casos de baixa e até média complexidade, contribuindo para a descentralização da demanda hospitalar.

Agora, a empresa brasileira segue rumo à internacionalização. Com o registro comercial ativo nos Estados Unidos e planos de expansão em outras regiões do exterior, a Doctor’Home firma uma joint venture com o chairman da Vital Holding, Strategy & Capital, Luciano Vital.

Para os médicos e irmãos fundadores da empresa, Mauro e Gustavo Tibola: “a Doctor’Home demonstrou eficiência e assertividade na forma como o atendimento médico é prestado nas cidades onde atua, desafogando hospitais por meio dos atendimentos domiciliares. Agora, com planejamento estruturado de expansão, está pronta para levar o modelo humanizado a novos mercados”.

A seguir, os fundadores da Doctor’Home e Luciano Vital falam sobre a nova fase da empresa:

O que motivou a expansão internacional?



Mauro Tibola: “Nosso modelo de atendimento demonstrou eficiência e resolutividade. Percebemos que essa necessidade é global. Queremos levar essa solução para centenas de cidades no Brasil e também outros países”.

Como a parceria com Luciano Vital fortalece esse crescimento?



Gustavo Tibola: “A experiência e a rede de contatos mundial do Luciano são fundamentais para nossa estratégia de expansão. Com ele, pretendemos acelerar a entrada em novos mercados e consolidar a Doctor’Home como referência nacional e também internacional”.

Quais são os próximos passos?



Luciano Vital: “Estamos estruturando as operações internacionais para iniciar essa nova fase já em 2025. Nosso objetivo é conectar investidores e parceiros que compartilhem nossa visão de transformar o acesso à saúde em escala global”.

A empresa também está receptiva a novos parceiros de expansão comercial que desejam contribuir com o propósito de tornar a saúde mais acessível e humanizada. Para mais informações basta acessar os sites: https://doctorhome24h.com.br/ , https://doctorfranquias.com.br/ ou o Instagram da marca https://www.instagram.com/doctorhome24h/ .

