Grupo Unità chega na Feicon 2025 com Lepono, Dongyin, LPN e Ekazza

O Grupo Unità está confirmado na Feicon 2025, evento de construção civil da América Latina, que ocorre de 08 a 11 de abril no São Paulo Expo. A empresa chega ao evento com as marcas Lepono, Dongyin, LPN e Ekazza, que trarão soluções em bombeamento e construção.

A Lepono e a Dongyin, marcas reconhecidas no setor, apresentarão seus mais recentes lançamentos em sistemas de bombeamento, oferecendo benefícios para projetos residenciais, comerciais e industriais. Além disso, a feira marcará o lançamento das novas marcas LPN e Ekazza, que chegam para diversificar ainda mais o portfólio do Grupo Unità, ampliando sua presença no mercado e oferecendo soluções para diferentes necessidades do setor.

O estande C050 do Grupo Unità na Feicon será um espaço dedicado a apresentar todas essas novidades aos visitantes. Para Luciano Pereira, vice-diretor de vendas, a Feicon é um evento estratégico para ampliar o alcance das marcas e fortalecer relacionamentos no setor.

"A Feicon gera uma alta expectativa tanto para expositores quanto para visitantes. É a oportunidade de novos canais de venda conhecerem nossas marcas e soluções em bombeamento e abastecimento. Além disso, ela nos permite aprender e conhecer mais sobre as tendências do segmento e entender onde podemos expandir nossas soluções, seja em novos mercados ou no desenvolvimento de produtos", explica Luciano.

Além de apresentar inovações, a participação na feira também fortalece a relação com clientes e parceiros. "A Feicon é o maior evento do segmento do varejo, um ambiente ideal para estreitar, fidelizar e gerar confiança nos clientes. Trata-se de uma feira que posiciona o expositor entre os líderes de mercado, atraindo um público bem direcionado. E não apenas clientes e parceiros se beneficiam, mas também fornecedores, que encontram na Feicon um espaço para fortalecer conexões estratégicas", destaca Luciano.

A Feicon 2025 é o momento para profissionais e consumidores conhecerem de perto as novidades da construção civil. O Grupo Unità espera todos os visitantes no estande C050 para conferir as novidades e entender como suas soluções podem auxiliar o dia a dia dos usuários.

Sobre o Grupo Unità

O Grupo Unità, com centro de distribuição em Itajaí (SC), Jundiaí (SP) e Cabo de Santo Agostinho (PE) e sede administrativa na cidade catarinense e paulista, foi fundado em 2018, com o objetivo de suprir a necessidade de empresas chinesas em realizar um trabalho diferenciado no Brasil no segmento da construção civil.

Desde então, vem crescendo exponencialmente e, atualmente, já conta com diversas marcas em seu portfólio.

Neste curto período de atuação, a empresa tem se notabilizado pelo crescimento exponencial em solo brasileiro, além de abrir novas unidades em outros locais do mundo, como Uruguai, Paraguai e México.

Mais informações em: www.grupounita.com.br ou pelo telefone (47) 3515-0880.

Serviço: Feicon 2025

Data: 08 a 11 de abril

Horário: das 10h às 20h

Local: São Paulo Expo (Rodovia dos Imigrantes, 1,5 km - Vila Água Funda, SP)

Estande: C050

SantosPress Comunicação Empresarial

Diretor de Atendimento - Lucas Campos

lucas.campos@santospress.com.br l (13)99795-9790

Assessora de Imprensa - Jornalista Isadora Santana

isadora.santana@santospress.com.br | (13)99767-8482

Website: https://www.grupounita.com.br/