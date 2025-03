Orlando se destaca na expansão de franquias para os EUA

A internacionalização das franquias brasileiras exige planejamento estratégico e a escolha de um mercado promissor. Entre as cidades avaliadas para expansão nos Estados Unidos, Orlando se destaca como um local estratégico para operações de franchising. Mas o que torna essa cidade um dos principais polos desse modelo de negócios?

Segundo uma matéria do portal de notícias g1, a Flórida é uma das regiões mais procuradas para empresários que desejam investir em franquias.

Orlando é reconhecida não apenas pelo turismo, mas também como um dos principais centros de negócios e empreendedorismo nos Estados Unidos. Em 2022, Orlando foi classificada como a melhor cidade dos Estados Unidos para iniciar um negócio, de acordo com o relatório do WalletHub. A pesquisa avaliou 100 cidades americanas utilizando 20 métricas principais, incluindo taxa de sobrevivência de negócios em cinco anos, porcentagem de residentes vacinados e acessibilidade de espaços de escritório. Além de Orlando, outras cidades da Flórida também se destacaram: Miami ocupou a segunda posição, Jacksonville a sétima, Tampa a décima, Hialeah a décima sexta e São Petersburgo a décima sétima.

Outro fator determinante é a presença de uma grande comunidade brasileira, que vê em Orlando um destino atrativo para negócios. Isso cria um mercado consumidor receptivo a marcas brasileiras e uma ponte natural para a adaptação das operações ao público norte-americano.

A escolha de Orlando como base para operações internacionais foi baseada em fatores estratégicos, como alta concentração de investidores, fluxo contínuo de turistas e consumidores de diferentes nacionalidades. Esse cenário permite que marcas brasileiras ampliem seu alcance e testem seus modelos de negócios em um mercado altamente competitivo.

"Orlando oferece um ambiente de negócios favorável para franquias que buscam expansão nos Estados Unidos. A diversidade do público e o potencial econômico da cidade fazem dela um ponto estratégico para empresas que querem crescer internacionalmente", afirma Jefferson Goulart, Gestor de Expansão da Zanon Expand e Chefe de Expansão nos Estados Unidos.

Além disso, Orlando está entre as cidades mais procuradas para novos negócios nos Estados Unidos, com um custo operacional inferior ao de outros grandes centros como Nova York e Los Angeles. Segundo um relatório da Forbes, a Flórida é um dos estados com menor carga tributária para empresas, o que torna o ambiente ainda mais atrativo para investidores.

A expansão de franquias nos Estados Unidos

Com a instalação de novas operações em Orlando, há um movimento de consolidação e expansão de marcas brasileiras no território americano. A cidade serve como porta de entrada para a internacionalização de franquias, proporcionando uma base sólida para futuras expansões para outras regiões dos Estados Unidos e até mesmo para outros países.

"Cada mercado apresenta desafios e oportunidades únicas. O importante é entender as particularidades locais para adaptar o modelo de negócios e garantir uma transição eficiente", destaca Goulart. Segundo ele, o suporte especializado e a análise estratégica são fatores essenciais para o sucesso da internacionalização de franquias.

"Orlando se posiciona como um dos melhores locais para esse crescimento, oferecendo infraestrutura, público qualificado e oportunidades estratégicas para marcas que desejam expandir globalmente", finaliza Jefferson Goulart.

